Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода ждёт горожан на Новый год

В ближайшие несколько дней горожан ждёт тёплая погода, но отчаиваться не стоит — уже после новогодней ночи столбики термометров начнут опускаться, и есть шанс, что в праздничные дни установится лёгкий мороз. Об этом 29 декабря заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Сейчас в городе наблюдается холодная погода — от -1 до -3 градусов, но в ближайшие дни будет повышение температуры: она постепенно переходит в сторону положительных значений. Уже завтра днём будет уверенный плюс, который сохранится и в новогоднюю ночь, и 1 января. В дальнейшем, 2 января, тоже положительная температура, и только 3-го начинается понижение, которое, я надеюсь, сохранится», — рассказал Колесов.
По его словам, такая погода связана с тем, что в преддверии Нового года образуется циклон, который вплотную подойдёт к Петербургу. Помимо потепления, он принесёт осадки в виде мокрого снега.
Морозной погоды, по утверждению синоптика, петербуржцам стоит ждать начиная с 3 января. В этот день и далее до конца новогодних праздников столбики термометров будут показывать исключительно отрицательные значения. Средняя температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. Однако в отдельные ночи — 7 и 9 января — ожидается понижение до -10 градусов.
«Каких-либо неблагоприятных погодных явлений, вроде штормов, на период предстоящих выходных дней мы не прогнозируем. Погода ожидается спокойная», — добавил Колесов.