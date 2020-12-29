Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода ждёт горожан на Новый год

В ближайшие несколько дней горожан ждёт тёплая погода, но отчаиваться не стоит — уже после новогодней ночи столбики термометров начнут опускаться, и есть шанс, что в праздничные дни установится лёгкий мороз. Об этом 29 декабря заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Сейчас в городе наблюдается холодная погода — от -1 до -3 градусов, но в ближайшие дни будет повышение температуры: она постепенно переходит в сторону положительных значений. Уже завтра днём будет уверенный плюс, который сохранится и в новогоднюю ночь, и 1 января. В дальнейшем, 2 января, тоже положительная температура, и только 3-го начинается понижение, которое, я надеюсь, сохранится», — рассказал Колесов.