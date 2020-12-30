Кешбэк не вывез туристов. Подавляющее большинство россиян не воспользовались программой возврата денег за поездки

Программой туристического кешбэка воспользовались только 5% россиян. Об этом 30 декабря сообщает РБК со ссылкой на данные Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».



Вывод базируется на результатах онлайн-опроса, проведенного с 21 ноября по 11 декабря 2020 года. В нем приняли участие свыше 2 тыс. человек.

Более четверти (28%) людей, не участвовавших в программе, рассказали, что у них нет карты «Мир», наличие которой является обязательной для получения кешбэка. 26% опрошенных не нашли подходящих мест отдыха среди доступных по программе, 21% не знали о программе вовсе. 16% не нашли подходящего места проживания, а 10% не сумели зарегистрироваться в программе.