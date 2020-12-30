Кешбэк не вывез туристов. Подавляющее большинство россиян не воспользовались программой возврата денег за поездки

Программой туристического кешбэка воспользовались только 5% россиян. Об этом 30 декабря сообщает РБК со ссылкой на данные Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Вывод базируется на результатах онлайн-опроса, проведенного с 21 ноября по 11 декабря 2020 года. В нем приняли участие свыше 2 тыс. человек.
Более четверти (28%) людей, не участвовавших в программе, рассказали, что у них нет карты «Мир», наличие которой является обязательной для получения кешбэка. 26% опрошенных не нашли подходящих мест отдыха среди доступных по программе, 21% не знали о программе вовсе. 16% не нашли подходящего места проживания, а 10% не сумели зарегистрироваться в программе.
Программа туристического кешбэка была объявлена в конце июля. По ее правилам, туристу, который выберет отдых в России, государство вернет часть стоимости путешествия. На эти цели правительство выделило 15 млрд рублей.
На первом этапе программы турист мог вернуть за тур, купленный с 20 по 28 августа, от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. На втором этапе, который прошел с 15 октября по 5 декабря, государство возвращало туристам 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Из-за введения новогоднего локдауна в Петербурге участники отрасли сообщали о срыве программы кешбэка: туристы массово отказывались от поездок, но не все успевали вернуть деньги, чтобы приобрести новый тур по другому направлению.