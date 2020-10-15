Бизнес попросил Мишустина продавать туры с кешбэком до конца мая

Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил правительство РФ расширить программу второго этапа кешбэка за путешествия. Соответствующее письмо президент РСТ Андрей Игнатьев направил председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости 15 октября.
РСТ предлагает в ходе второго этапа программы продавать туры на период как минимум до конца мая.
Авторы письма считают, что кешбэк помогает не только поддерживать внутренний туризм, но также способствует популяризации новых регионов, маршрутов и решает проблему сезонных колебаний спроса на поездки. По мнению РСТ, расширение программы позволит комбинировать кешбэк со скидками за раннее бронирование, а к акции смогут присоединиться и операторы по речным круизам.
Второй этап программы туристического кешбэка стартовал в полночь 15 октября. «Фонтанка» рассказывала о том, куда россиянам предлагают отправиться зимой и осенью.
Для участия в акции необходимо приобрести поездку до 5 декабря. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 10 января включительно. При оплате картой «МИР» россиянам возвращают 20% стоимости путешествия.
Первый этап акции проходил с 21 по 28 августа. За неделю в программе поучаствовали 60 тысяч человек, которые купили туры на 1,4 млрд рублей, хотя бизнес оценивал ее итоги неоднозначно.