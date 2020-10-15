Бизнес попросил Мишустина продавать туры с кешбэком до конца мая

Авторы письма считают, что кешбэк помогает не только поддерживать внутренний туризм, но также способствует популяризации новых регионов, маршрутов и решает проблему сезонных колебаний спроса на поездки. По мнению РСТ, расширение программы позволит комбинировать кешбэк со скидками за раннее бронирование, а к акции смогут присоединиться и операторы по речным круизам.

РСТ предлагает в ходе второго этапа программы продавать туры на период как минимум до конца мая.

Второй этап программы туристического кешбэка стартовал в полночь 15 октября. «Фонтанка» рассказывала о том, куда россиянам предлагают отправиться зимой и осенью.



Для участия в акции необходимо приобрести поездку до 5 декабря. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 10 января включительно. При оплате картой «МИР» россиянам возвращают 20% стоимости путешествия.



Первый этап акции проходил с 21 по 28 августа. За неделю в программе поучаствовали 60 тысяч человек, которые купили туры на 1,4 млрд рублей, хотя бизнес оценивал ее итоги неоднозначно.

