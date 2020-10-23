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23.10.2020 19:03
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Кешбэк подстегнул любовь к родине, но с оглядкой на коронавирус. Заманить туристов в Петербург акция не помогла

В продажах туров по правительственной программе кешбэка, как и летом, лидируют Крым и Краснодарский край. Путешествия в две столицы на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом теряют привлекательность в глазах туристов.

Регионы-лидеры по итогам первой недели распродажи туров с кешбэком 23 октября назвали в Ассоциации туроператоров России. https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53106.html. В топе спроса Краснодарский край, Крым и — со значительным отрывом — курорты Кавказских Минеральных Вод.

По агрегированным данным туроператоров, билеты по этим направлениям с кешбэком разбирают в несколько раз активнее, отдавая предпочтение санаторно-курортному лечению и проживанию в отелях.

Эксперты отмечают рост спроса на путешествия в Подмосковье, при этом Москва и Петербург продолжают терять привлекательность: продажи оказались хуже, чем неделю назад, и много хуже, чем в 2019 году. Акция также не смогла добавить популярности Карелии и Великому Устюгу.

Участники рынка отмечают, что ожидали от второго этапа большего, но свои коррективы внесло ухудшение эпидобстановки. Потенциальные путешественники осторожничают, выжидают, выбирают «беспроблемные» регионы и даже некоторые отменяют поездки.

Летом Петербург входил в пятёрку самых популярных направлений, в сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продлить программу кешбэков за туры по России.

Портал «Мирпутешествий.рф» организован Федеральным агентством по туризму. На сайте можно выбрать тур по России и получить часть денег обратно, но с непременным условием: минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице две ночи, оплата картой «Мир». Второй этап программы стартовал в ночь на 22 октября и продлится до 5 декабря.

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Комментарии (3)

Alex000
Кешбек подстегнул нищебродов. Которым СПб по понятным причинам нафиг не нужен, "к морю" (даже если там всё ниже плинтуса по классу), иначе перед подружками неудобно.
Ma-260802031
Ну а кому захочется посещать, например, театры музеи, если там нужно ходить в наморднике? Терпеть издевательства за свои же деньги? В краснодарском крае коронабесия летом не было, в отличие от.
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