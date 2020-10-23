Кешбэк подстегнул любовь к родине, но с оглядкой на коронавирус. Заманить туристов в Петербург акция не помогла

Регионы-лидеры по итогам первой недели распродажи туров с кешбэком 23 октября назвали в Ассоциации туроператоров России. https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53106.html. В топе спроса Краснодарский край, Крым и — со значительным отрывом — курорты Кавказских Минеральных Вод.

В продажах туров по правительственной программе кешбэка, как и летом, лидируют Крым и Краснодарский край. Путешествия в две столицы на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом теряют привлекательность в глазах туристов.

По агрегированным данным туроператоров, билеты по этим направлениям с кешбэком разбирают в несколько раз активнее, отдавая предпочтение санаторно-курортному лечению и проживанию в отелях.



Эксперты отмечают рост спроса на путешествия в Подмосковье, при этом Москва и Петербург продолжают терять привлекательность: продажи оказались хуже, чем неделю назад, и много хуже, чем в 2019 году. Акция также не смогла добавить популярности Карелии и Великому Устюгу.



Участники рынка отмечают, что ожидали от второго этапа большего, но свои коррективы внесло ухудшение эпидобстановки. Потенциальные путешественники осторожничают, выжидают, выбирают «беспроблемные» регионы и даже некоторые отменяют поездки.



Летом Петербург входил в пятёрку самых популярных направлений, в сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продлить программу кешбэков за туры по России.