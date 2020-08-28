Кэшбек заставил россиян присмотреться не только к Крыму и Камчатке, но и Челябинску

Участники рынка отмечают, что акция подстегнула спрос. Наибольшей популярностью пользуются туры с кэшбеком в 10 тыс. рублей. Средний чек за путешествие по просторам родины - 50 - 57 тыс. рублей. При этом некоторые операторы отмечают преимущественный интерес покупателей экскурсий к дорогим турам на Камчатку и Байкал, по которым можно было получить максимальный кешбэк, пишет АТОР.

Россияне намеренно откладывали отпуск, чтобы получить обещанный государством кэшбэк. Об этом сообщает 28 августа Ассоциация туроператоров России, анализируя итоги уходящей недели по бронированиям.

Нашлись и желающие посетить Саратов и Челябинск - эти города относят к числу «интересных новинок». Появились в этом списке также Башкирия, Сахалин и Нижний Новгород. Тройку же самых популярных направлений составили курорты юга: Краснодарский край, Крым и Кавказские минеральные воды (заезды с 1 октября). За ними идут в Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград, Алтайский край. Ряд туроператоров фиксирует в Топ-5 поездки на Байкал.

Также 28 августа ассоциации сферы туризма и гостиничной индустрии направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие программы кешбэка на туры по России.