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28.08.2020 20:27
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Кэшбек заставил россиян присмотреться не только к Крыму и Камчатке, но и Челябинску

Россияне намеренно откладывали отпуск, чтобы получить обещанный государством кэшбэк. Об этом сообщает 28 августа Ассоциация туроператоров России, анализируя итоги уходящей недели по бронированиям.

Участники рынка отмечают, что акция подстегнула спрос. Наибольшей популярностью пользуются туры с кэшбеком в 10 тыс. рублей. Средний чек за путешествие по просторам родины - 50 - 57 тыс. рублей. При этом некоторые операторы отмечают преимущественный интерес покупателей экскурсий к дорогим турам на Камчатку и Байкал, по которым можно было получить максимальный кешбэк, пишет АТОР.

Нашлись и желающие посетить Саратов и Челябинск - эти города относят к числу «интересных новинок». Появились в этом списке также Башкирия, Сахалин и Нижний Новгород. Тройку же самых популярных направлений составили курорты юга: Краснодарский край, Крым и Кавказские минеральные воды (заезды с 1 октября). За ними идут в Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград, Алтайский край. Ряд туроператоров фиксирует в Топ-5 поездки на Байкал.

Также 28 августа ассоциации сферы туризма и гостиничной индустрии направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие программы кешбэка на туры по России.

Портал «Мирпутешествий.рф» организован Федеральным агентством по туризму. На сайте можно выбрать тур по России и получить часть денег обратно, но с непременным условием: надо заплатить картой «Мир». Предложение действовало с 21 по 28 августа. Сообщалось, что по данной программе россияне приобрели туры на сумму более 1 млрд рублей.

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Комментарии (2)

hal9000
Тур по лагерям и зонам...
Ганс-Дитрих Геншер
Рейтинг Министерства природных ресурсов и экологии России составил следующий список самых грязных городов России, который выглядит следующим образом:

Красноярск
Магнитогорск
Норильск
Липецк
Череповец
Новокузнецк
Нижний Тагил
Омск
Челябинск
Братск
Новочеркасск
Чита
Дзержинск
Медногорск
Асбест

валите туда со своим кешбеком, гг
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