«Привлекают еще больше внимания». Представитель DJ Smash высказался о запрете клипа «Новая волна» за неуважение к обрядам церкви

Информация о запрете клипа «вызывает удивление», — подчеркнул он. Представитель музыканта заявил, что перед роликом идет дисклеймер, а из самого сюжета следует, что «вымышленные события» происходят не в храме, а в специально созданных в съемочном павильоне декорациях. DJ Smash представил бы эти аргументы суду, если бы истцы и суд «своевременно и надлежащим образом уведомили» его юридических представителей. Три года назад клип уже призывали запретить, так что еще тогда команда артиста изучила «юридическую часть этого кейса» и пришла к выводу, что в «Новой волне» нет нарушения законодательства РФ, заявил собеседник ТАСС.