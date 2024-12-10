«Привлекают еще больше внимания». Представитель DJ Smash высказался о запрете клипа «Новая волна» за неуважение к обрядам церкви

Представитель Андрея Ширмана (DJ Smash) назвал решение суда запретить к распространению на территории РФ клипа «Новая волна» необоснованным. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что съемки проходили не в храме, а в павильоне.
Информация о запрете клипа «вызывает удивление», — подчеркнул он. Представитель музыканта заявил, что перед роликом идет дисклеймер, а из самого сюжета следует, что «вымышленные события» происходят не в храме, а в специально созданных в съемочном павильоне декорациях. DJ Smash представил бы эти аргументы суду, если бы истцы и суд «своевременно и надлежащим образом уведомили» его юридических представителей. Три года назад клип уже призывали запретить, так что еще тогда команда артиста изучила «юридическую часть этого кейса» и пришла к выводу, что в «Новой волне» нет нарушения законодательства РФ, заявил собеседник ТАСС.
Представитель артиста добавил, что запрет «привлекает еще большее внимание к обсуждаемому видеоклипу».
Сегодня Колпинский районный суд запретил к распространению на территории РФ клип Алишера Моргенштерна* и DJ Smash «Новая волна». Запретить клип требовала прокуратура из-за «неуважения к обрядам и правилам церкви, демонстрации сцен сексуального характера в стенах храма», из-за чего у несовершеннолетних искажается представление о ценностях религии. Суд посчитал, что при просмотре у подростков будет формироваться неадекватная система ценностей.
* Признан на территории РФ иностранным агентом.
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