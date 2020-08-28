Турбизнес просит Мишустина продлить распродажу туров с кешбэком. Это позволит «расширить границы высокого сезона»
Ассоциации сферы туризма и гостиничной индустрии направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие программы кешбэка на туры по России.
Письмо подписали руководители Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российской гостиничной ассоциации (РГА), комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, комиссии РСПП по туристской индустрии, сообщает 28 августа «Интерфакс».
Портал «Мирпутешествий.рф» организован Федеральным агентством по туризму. На сайте можно выбрать тур по России и получить часть денег обратно, но с непременным условием: надо заплатить картой «Мир». Предложение действовало с 21 по 28 августа. Сообщалось, что по данной программе россияне приобрели туры на сумму более 1 млрд рублей.
Участники туриндустрии предлагают повторить акцию в ближайшее время, а затем перевести продажи в режим нон-стоп на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год. «Эта новая для России форма стимулирования спроса на путешествия по стране оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения», — говорится в письме. По мнению бизнеса, программа кешбэка также поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристского рынка — расширить границы высокого сезона.