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10.09.2020 14:32
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Мишустин поручил продлить программу кэшбеков за туры по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой подготовить документы для продления программы кэшбека за туры по России, сообщается на сайте правительства 10 сентября.

«Президент поддержал и предложение о расширении программы туров по России с компенсацией до конца этого года и дал поручение проработать выделение дополнительных средств на следующий год. Прошу вице-премьера Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарину Догузову оперативно подготовить необходимые документы», — приводятся слова премьер-министра на сайте правительства.

Программа кэшбека за туры по России стартовала в ночь с 20 на 21 августа и продлилась неделю. Обязательные условия для получения кэшбека — продолжительность тура или проживания в гостинице не менее четырех ночей, стоимость тура — от 25 тыс. рублей, оплата картой «Мир».

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