Ростуризм рассказал, как перенести туры с кешбэком на 2021 год. Больше всех этого хотели в Петербурге

«Проект правил предусматривает механизм переноса туров с кешбэком «вправо» в случае, если тот или иной регион вводит ограничения. Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку, но не позднее 31 декабря 2021 года. При этом начисленный туристу кешбэк будет сохранен», — заявили в агентстве 12 декабря.

Ростуризм объяснил, как будет устроен порядок переноса поездок с возвратом денег государством на 2021 год.

С неоднократной инициативой внести такие изменения в ведомство обращался комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Туроператоры забили тревогу в связи с новогодним локдауном в Северной столице.

По данным Ростуризма, туристы в 2020-м потратили по программе 6,5 миллиарда рублей. Государство вернуло за поездки порядка 1,2 миллиарда рублей. Программу уже продлили на следующий год. О том, куда россиянам предлагают отправиться с кешбэком на Новый год, читайте в нашем материале.