FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.12р88.77р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Ростуризм рассказал, как перенести туры с кешбэком на 2021 год. Больше всех этого хотели в Петербурге

Ростуризм объяснил, как будет устроен порядок переноса поездок с возвратом денег государством на 2021 год.

«Проект правил предусматривает механизм переноса туров с кешбэком «вправо» в случае, если тот или иной регион вводит ограничения. Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку, но не позднее 31 декабря 2021 года. При этом начисленный туристу кешбэк будет сохранен», — заявили в агентстве 12 декабря.

С неоднократной инициативой внести такие изменения в ведомство обращался комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Туроператоры забили тревогу в связи с новогодним локдауном в Северной столице.

По данным Ростуризма, туристы в 2020-м потратили по программе 6,5 миллиарда рублей. Государство вернуло за поездки порядка 1,2 миллиарда рублей. Программу уже продлили на следующий год. О том, куда россиянам предлагают отправиться с кешбэком на Новый год, читайте в нашем материале.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

/me
Уже запутался - то ограничение по перемещению между регионами, то поощрение внутреннего туризма.
Какова единая политика? Она есть?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний