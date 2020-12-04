«Гвоздь в крышку гроба туризма». Новогодний локдаун в Петербурге рискует сорвать программу кешбэка от Ростуризма

Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»

Рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить коронавирусные ограничения на новогодние каникулы и компенсировать бизнесу потери. От этом говорится в письме Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг от 4 декабря (есть в распоряжении «Фонтанки»).

По словам участников рынка, запрет на работу ресторанов, музеев, театров в праздничные каникулы уже привел к тотальному отказу от поездок в Петербург, требованию возвратов денежных средств за билеты и бронирование номеров в отелях, туров, экскурсий и к дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка.



Ранее городские власти заявили, что сознательно пошли на снижение туристической привлекательности города для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Мы очень любим гостей, мы очень любим туристов, но не в этом году», — пояснил вице-губернатор Евгений Елин. Число новых случаев заражения и госпитализаций побило июньские рекорды. Нарушение коронавирусных правил на концерте Басты, по мнению чиновников, через две недели приведет к новой вспышке.

Мера оказалась действенной, подтвердили опрошенные «Фонтанкой» участники рынка. «Аннуляции уже начались, пока сложно назвать число, но, вероятно, отменится 90% забронированных туров», — говорит Кирилл Соколов, сооснователь туроператора «Невские сезоны» и директор Лиги туроператоров Санкт-Петербурга. При этом спрос был и так ниже на 30–40%, чем в прошлом году. «Мы не можем водить гостя на экскурсии и говорить «поешь завтра, но только до 19.00, а потом ты поспишь в номере». Гвоздь в крышку гроба — запрет на автобусные экскурсионные перевозки», — комментирует предприниматель.



«Вал отмен, группами снимается все, 70–80% уже отзвонились», — рассказывает генеральный директор турфирмы «Каприз» Андрей Петенков. По его словам, переносить туры на другое время путешественники не хотят. «Для нас это коллапс», — добавляет он.

Проблемы возникают у тех путешественников, кто покупал туры через программу кешбэка от Ростуризма. По ее условиям, туроператоры не могут вносить изменения в туры с экскурсионной программой, а оказать услуги не могут из-за ограничений. Ростуризм не разрешил возвращать часть стоимости туров, но посоветовал предлагать альтернативные услуги. У «Каприза» на туры с кешбэком приходится 99% всех бронирований, компания вынуждена возвращать деньги в полном объеме. У «Невских сезонов» на кешбэк пришлась половина продаж на новогодние каникулы. По словам Кирилла Соколова, некоторые путешественники соглашаются перебронировать туры на другие направления — например, поехать в Казань, Москву или соседнюю Карелию.

«В Казани, например, в новогоднюю ночь рестораны работают до 3.00», — комментирует он. В Москве, где еще в ноябре были закрыты музеи, разрешены экскурсии и работают рестораны.



Но программа Ростуризма действует до 5 декабря. И те клиенты, которые хотят вернуть деньги, чтобы на них приобрести путевку у другого оператора, рискуют не успеть. Компании не всегда физически успевают сделать возврат в срок. «В итоге многие рискуют пролететь с новогодним путешествием», — комментирует Кирилл Соколов.

В Ростуризме на момент публикации не предоставили данные о том, сколько туров с кешбэком было продано в Петербург на новогодние каникулы. Во время аналогичной акции, проведенной летом 2020 года, Северная столица вошла в пятерку популярных направлений.

Сложности с возвратами могут возникнуть и у других туристов. Кто-то покупал авиабилеты самостоятельно, кто-то через турфирму, но по невозвратному тарифу. Кроме того, операторы уже внесли предоплаты гостиницам, музеям, перевозчикам. «Большинство музеев идет навстречу и производит возврат, но для авиакомпаний ситуация не является форс-мажором», — говорит Кирилл Соколов. С гостиницами переговоры пока идут. «Весной никто не возвращал, сейчас посмотрим», — добавляет Андрей Петенков.



Поскольку продажи туров шли еще с августа, часть полученных от туристов денег операторы уже потратили на зарплаты сотрудникам и операционные расходы. «Мы жили на эти деньги, и непонятно, будет ли что возвращать», — говорит Кирилл Соколов.

Индивидуальные путешественники тоже начинают отказываться от поездок. «За сутки у нас слетело 7% бронирований на новогодние каникулы примерно на 300 тысяч рублей. Во всех случаях в причинах комментируют "ваше постановление"», — рассказал генеральный менеджер Rossi Hotels&Spa Сергей Бульзов. Но, по его мнению, это только начало: не все гости еще узнали о новых правилах. «Для индивидуальных путешественников критичнее всего закрытие ресторанов и театров. Просто гулять по холоду — сомнительное удовольствие», — комментирует предприниматель.

По словам Сергея Бульзова, в прошлом году к началу декабря весь отель был распродан, но в этом году бронирования только начались. Впрочем, топ-менеджер рассчитывают, что власти Петербурга все же пойдут на уступки и разрешат работу, как минимум, ресторанов при отелях.



«Каждый день фиксируем отмены. Если до введения ограничений бронирований было в 2,5 раза меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году, то теперь стало в три раза меньше», — рассказывает Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo.

Введенные властями меры предприниматель считает неэффективными. «Качественный номерной фонд Петербурга — максимум 40 тысяч номеров, а значит, даже если 100% будет заполнено, в город приедут максимум 70 тысяч человек. Для города с населением в 6 млн жителей это вряд ли изменит ситуацию, особенно учитывая, насколько серьезно отели и рестораны вложились в обеспечение мер безопасности: закупку дезинфекторов и СИЗ, реорганизацию пространства с учетом социальной дистанции и т. д.», — комментирует она. Более эффективно бороться с распространением коронавируса помог бы более тщательный подход к согласованию крупных мероприятий, например матчей «Зенита», считает Виктория Шамликашвили. При этом для имиджа Северной столицы — как туристического, так и инвестиционного — такое решение будет ударом. «Предлагаю поменять девиз Петербурга и на герб нанести "Снижаем привлекательность"», — заявила предприниматель.



Участники Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг (представляет интересы Российской гостиничной ассоциации, Ассоциация малых гостиниц Петербурга, РОО «Содействие малому бизнесу» и др.) считают, что запрет на рестораны, музеи и театры не поможет избежать массового скопления горожан и гостей города в транспорте, на улицах и в доступных общественных пространствах. «Это спровоцирует массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в неприспособленных антисанитарных условиях, считают предприниматели», — говорится в письме организации Александру Беглову. Между тем большинство заведений сферы услуг благодаря соблюдению стандартов безопасности «стали гораздо безопаснее любой районной поликлиники».

Бизнес, который инвестировал в безопасность и прохождение сертификации Safe Travels, лишился доходов, но никакой поддержки не получил. «Потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота. Кто компенсирует предприятиям эти деньги?» — задаются риторическим вопросом авторы петиции.

Предприниматели потребовали в пятидневный срок пересмотреть 121-е постановление, отменив полный запрет на работу предприятий общественного питания или, как минимум, разрешить работу ресторанам при отелях и смягчить временные ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок в праздничные и предпраздничные дни. Также бизнес призывает Смольный при падения оборота более 30% компенсировать разницу предпринимателям из государственного или городского бюджета. «В противном случае это приведет к окончательному закрытию тысяч предприятий и, как следствие, росту безработицы», — говорят авторы письма. Связаться с главой комитета по развитию туризма Сергеем Корнеевым на момент публикации не удалось. В аппарате вице-губернатора Евгения Елина сообщили, что возможные меры поддержки бизнеса, который понесёт убытки от новогоднего локдауна, в Смольном будут обсуждать на следующей неделе. «В совещании примут участие представители крупнейших объединений: «Деловая Россия», «Опора России», а также бизнес-омбудсмен. Планируется обсудить как городские возможности оказания поддержки бизнесу, так и ситуации, требующие участия федеральных властей», — сообщила представитель чиновника. Смягчение уже установленных правил, по информации «Фонтанки», сейчас не обсуждается.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

