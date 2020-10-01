Программу туристического кешбэка сделали более доступной и продлили до конца новогодних праздников

Программа туристического кешбэка получила новые условия. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается 1 октября на сайте кабмина, совершить путешествие по России в рамках программы можно будет до 10 января 2021 года. Теперь в ней могут участвовать не только туроператоры и отели, но и туристические агрегаторы.

Условия стали более доступными. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырёх до двух ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее это было 25 тысяч рублей). Максимальный возврат предоставлен на уровне 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее — 15 тысяч рублей).