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01.10.2020 10:29
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Программу туристического кешбэка сделали более доступной и продлили до конца новогодних праздников

Программа туристического кешбэка получила новые условия. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается 1 октября на сайте кабмина, совершить путешествие по России в рамках программы можно будет до 10 января 2021 года. Теперь в ней могут участвовать не только туроператоры и отели, но и туристические агрегаторы.

Условия стали более доступными. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырёх до двух ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее это было 25 тысяч рублей). Максимальный возврат предоставлен на уровне 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее — 15 тысяч рублей).

Обязательное условие программы осталось прежним — это оплата картой «Мир». Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

Первая акция по стимулированию внутреннего туризма прошла с 21 по 28 августа. Участники смогли оформить возврат денег за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Как можно получить деньги, рассказывали в Ассоциации туроператоров.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев. Продление программы и изменение её правил обсуждалось на совещании у Президента с членами Правительства 9 сентября.

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Комментарии (1)

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У нас так знакомые съездили в санаторий в конце августа. Заразились в санатории ковидом. Мужчина умер.
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