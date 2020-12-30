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«Британский» штамм коронавируса добрался и до США — там выявлен первый случай

Власти США сообщили о первом зафиксированном в стране случае заражения новым штаммом коронавируса, ранее выявленном в Великобритании.

«Сегодня мы обнаружили в Колорадо первый случай COVID-19 вариантом B.1.1.7, таким же, как и вариант, обнаруженный в Великобритании», — написал в Twitter губернатор штата Джаред Полис 30 декабря мск (29 декабря по местному времени). Он также пообещал «очень внимательно следить за этим случаем, а также за всеми показателями COVID-19».

Новым типом коронавируса заболел молодой мужчина, который в последнее время никуда не выезжал.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что этот штамм более заразный, хотя не ведёт к тяжёлому течению заболевания. По данным Роспотребнадзора, в России «британского» штамма нет. Его обнаружили уже во многих странах, в том числе в соседней Финляндии.

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