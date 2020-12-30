«Британский» штамм коронавируса добрался и до США — там выявлен первый случай

Власти США сообщили о первом зафиксированном в стране случае заражения новым штаммом коронавируса, ранее выявленном в Великобритании.

«Сегодня мы обнаружили в Колорадо первый случай COVID-19 вариантом B.1.1.7, таким же, как и вариант, обнаруженный в Великобритании», — написал в Twitter губернатор штата Джаред Полис 30 декабря мск (29 декабря по местному времени). Он также пообещал «очень внимательно следить за этим случаем, а также за всеми показателями COVID-19».

Новым типом коронавируса заболел молодой мужчина, который в последнее время никуда не выезжал.