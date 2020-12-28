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«Британский» штамм коронавируса подобрался к границам России

Более заразная вариация коронавируса, ранее выявленная в Великобритании, обнаружена в Финляндии, сообщает финская телерадиокомпания Yle 28 декабря.

Инфицированный человек привёз новый штамм из Западной Европы. Факт заражения подтвердился в регионе Кюменлааксо, который граничит с Россией (к нему, в частности, относится пункт пропуска «Ваалимаа/Торфяновка»). Ещё раньше новый штамм обнаружили в Швеции, и теперь всех финнов, вернувшихся в страну после 7 декабря, призывают пройти тест. Так хотят отследить цепочки заражения.

Учёные утверждают, что эта мутация может быть более опасна для детей.

Продолжают завозить коронавирус в Финляндию и из России. Так, по данным здравоохранительного округа Кюменлааксо от 28 декабря, за время рождественских выходных каждый второй случай коронавируса был обнаружен либо у прибывших из РФ, либо у людей, контактировавших с ними.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили недавно в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет. В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса. Но в ЦНИИ Роспотребнадзора 27 декабря заявили, что в нашей стране «британского» штамма нет. К 25 декабря он был обнаружен в 8 странах Европы.

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