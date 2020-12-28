«Британский» штамм коронавируса подобрался к границам России

Инфицированный человек привёз новый штамм из Западной Европы. Факт заражения подтвердился в регионе Кюменлааксо, который граничит с Россией (к нему, в частности, относится пункт пропуска «Ваалимаа/Торфяновка»). Ещё раньше новый штамм обнаружили в Швеции, и теперь всех финнов, вернувшихся в страну после 7 декабря, призывают пройти тест. Так хотят отследить цепочки заражения.

Учёные утверждают, что эта мутация может быть более опасна для детей.

Продолжают завозить коронавирус в Финляндию и из России. Так, по данным здравоохранительного округа Кюменлааксо от 28 декабря, за время рождественских выходных каждый второй случай коронавируса был обнаружен либо у прибывших из РФ, либо у людей, контактировавших с ними.