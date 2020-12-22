Глава Роспотребнадзора: в России нашли 1424 мутации коронавируса. Но британского штамма нет

В России на 22 декабря обнаружено 1424 мутации коронавируса. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это «обычная ситуация», пишет РИА Новости.



Она рассказала, что центр «Вектор» был включен в базу Всемирной организации здравоохранения по диагностике коронавируса. В него поступили и были исследованы более 5 тысяч биологических образцов из всех российских регионов.



«И на сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку. — Прим. ред.) и патогенности», — подчеркнула Попова.

