ВОЗ изучает новый штамм коронавируса, стремительно распространяющийся в Великобритании

Всемирная организация здравоохранения официально прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании. В ВОЗ заявили 20 декабря, что тесно контактируют с Лондоном по этому вопросу, британские специалисты уже предоставили организации результаты анализа и текущих исследований.



«Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», — пишет ВОЗ в своем Twitter.



Накануне главврач Великобритании Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса имеет более высокую скорость распространения. Премьер-министр Борис Джонсон уточнил, что он может быть на 70% заразнее обычного вируса. Сведений о повышенной опасности с точки зрения смертности пока нет. Однако из-за стремительного распространения инфекции в субботу в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии ввели новые ограничения, которые по сути означают полный локдаун.

