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«Британский» штамм коронавируса нашли в восьми европейских странах

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, найденный в начале декабря в Великобритании, к настоящему времени обнаружен в восьми европейских странах, заявил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, этот штамм, вероятно, распространяется среди молодёжи. «Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал Клюге в Twitter 25 декабря (цитата по РИА Новости).

Пока новый вариант вируса изучается, необходима особенная бдительность. Медик призвал продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, а также оставаться в так называемых «пузырях поддержки», которые позволяют сформировать круг общения и избежать социальной изоляции.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили недавно в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет. В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса.

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Комментарии (1)

Diderot
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