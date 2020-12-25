«Британский» штамм коронавируса нашли в восьми европейских странах

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, найденный в начале декабря в Великобритании, к настоящему времени обнаружен в восьми европейских странах, заявил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
По его словам, этот штамм, вероятно, распространяется среди молодёжи. «Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал Клюге в Twitter 25 декабря (цитата по РИА Новости).
Пока новый вариант вируса изучается, необходима особенная бдительность. Медик призвал продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, а также оставаться в так называемых «пузырях поддержки», которые позволяют сформировать круг общения и избежать социальной изоляции.