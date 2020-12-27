ЦНИИ Роспотребнадзора: В России нет «британского» штамма COVID-19

В России в настоящее время отсутствует новая «британская» мутация коронавируса, об этом 27 декабря заявил заместитель директора по научной работе научного центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.



«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но, если она появится, она не несет ничего глобального и страшного», — сказал Горелов. Он добавил, что за тем, как коронавирус распространяется в пределах страны, следят в 111 лабораториях.