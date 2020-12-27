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ЦНИИ Роспотребнадзора: В России нет «британского» штамма COVID-19

В России в настоящее время отсутствует новая «британская» мутация коронавируса, об этом 27 декабря заявил заместитель директора по научной работе научного центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но, если она появится, она не несет ничего глобального и страшного», — сказал Горелов. Он добавил, что за тем, как коронавирус распространяется в пределах страны, следят в 111 лабораториях.

В декабре в Великобритании обнаружили новый штамм COVID-19. За неделю до Нового года его зафиксировали в восьми странах на территории Европы. Из-за быстрого распространения власти Великобритании ввели в Лондоне и на юго-востоке страны новые ограничения.

«Британский» штамм может быть опаснее предыдущей версии вируса, считают ученые. Так, его заразность на 56% выше, чем прототип из Уханя.

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Комментарии (5)

Cveta
А какая разница то?
А2020
Ихтамнет.
262126571
Значит точно есть.
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