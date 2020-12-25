Учёные объяснили, почему мир так боится «британского» штамма COVID-19

Сотрудники Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины в процессе изучения нового штамма коронавируса выяснили, что он может быть более опасным, чем все ранее известные.
Как отмечает 25 декабря портал MedicalXpress, так называемый «британский» штамм на 56% заразнее прототипа из Ухани. Ученые полагают, что это приведет к всплеску числа пациентов в больницах. При этом сотрудники центра подчёркивают, что рост числа заражённых не предотвратит даже локдаун. Любое же послабление приведет к резкому росту числа заболевших.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили недавно в Великобритании, а после ещё в семи странах ЕС. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет. В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса.