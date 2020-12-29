«Выхода нет». Более 200 петербургских баров намерены работать вопреки новогоднему локдауну

Более 200 петербургских баров будут работать во время новогоднего локдауна, сообщил «Фонтанке» создатель «Карты сопротивления» Александр Коновалов. «Выхода нет, не работать — это смерть», — отметил он.



По его словам, среди них — как заведения, которые были отмечены на карте, так и те, что не успели на ней разместиться. «Кроме трёх или четырёх, все продолжат работу», — заявил он. В частности, в своих социальных сетях о намерении работать в новогоднюю ночь сообщили «Угрюмочная» и «Уе!бар».

Напомним, с 30 декабря по 3 января заведения общественного питания не смогут обслуживать клиентов внутри помещений: они будут работать на доставку, навынос и в формате «зимних кафе». «Карта сопротивления», на которой была размещена информация о барах, не подчинившихся ковидным ограничениям Смольного, появилась в начале декабря. Но после штурма бара Commode, закончившегося двумя уголовными делами, создатели удалили её, отметив, что целью был не бунт, а налаживание диалога с властью. Тем не менее чиновники сообщили, что борьбу с беззаконным бизнесом не прекратят.