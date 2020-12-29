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«Выхода нет». Более 200 петербургских баров намерены работать вопреки новогоднему локдауну

Более 200 петербургских баров будут работать во время новогоднего локдауна, сообщил «Фонтанке» создатель «Карты сопротивления» Александр Коновалов. «Выхода нет, не работать — это смерть», — отметил он.

По его словам, среди них — как заведения, которые были отмечены на карте, так и те, что не успели на ней разместиться. «Кроме трёх или четырёх, все продолжат работу», — заявил он. В частности, в своих социальных сетях о намерении работать в новогоднюю ночь сообщили «Угрюмочная» и «Уе!бар».

Напомним, с 30 декабря по 3 января заведения общественного питания не смогут обслуживать клиентов внутри помещений: они будут работать на доставку, навынос и в формате «зимних кафе». «Карта сопротивления», на которой была размещена информация о барах, не подчинившихся ковидным ограничениям Смольного, появилась в начале декабря. Но после штурма бара Commode, закончившегося двумя уголовными делами, создатели удалили её, отметив, что целью был не бунт, а налаживание диалога с властью. Тем не менее чиновники сообщили, что борьбу с беззаконным бизнесом не прекратят.

По словам Александра Коновалова, диалога с властью, на который он рассчитывал, не случилось. На письмо президенту, которое предприниматель написал в конце прошлой недели, ответа так и не последовало. Но действия чиновников не нанесли бизнесу значимого урона, утверждает он. «Например, в прошлую пятницу 50 человек с 23 до 5 утра изымали 14 бутылок водки и описывали помещение, печати мы тут же сорвали и работаем опять», — заявил Александр Коновалов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Mash
власть делает вид, что управляет обществом - общество делает вид, что слушается власть.
rastaman
Вот это правильно. Будут хоть нормальные места, где можно отдохнуть во время прогулок.
USSR_forever
если бы каждой компании гос-во БЫ отвалило БЫ по 1-2 ляма компенсаций за весенне-летний простой, то поверьте, все бы соблюдали действующие ограничения "как шёлковые", под угрозой возврата средств теми, кто их БЫ не соблюдал.... а так - поддержки как НЕ было, так и НЕТ. Поэтому каждый делает то, что ему захочется. Гос-во показало, что ему "наплевать", вот и "бизнес" отвечает взаимностью. Взаимность и уважение - вот что отличает бизнес и власть от коррупционеров и "налапудающих".
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