Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Инициативу Смольного торговать вразнос во время новогоднего локдауна рестораторы изначально восприняли без особого энтузиазма. Но, не добившись смягчения ограничения, согласились на ролевую игру по мотивам сказки «Морозко». Как рассказали «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, за три для с начала приема заявок в ведомство поступило 160 обращений от бизнеса, около сотни разрешений уже выдано. Кроме того, еще 200 зимних кафе и ярмарок планируют разместить на частных территориях. Но на вопрос чиновников: «Тепло ли тебе, девица?» — предприниматели кивают не слишком уверенно.



Губернатор Александр Беглов подписал постановление, разрешающее установку зимних кафе 24 декабря — всего за день до вступления в силу новых ограничений, согласно которым обслуживать посетителей внутри баров, ресторанов и кафе можно лишь до 19.00. С 30 декабря по 3 января заведения должны будут вовсе закрыть двери и смогут работать только на доставку и навынос, с 4 по 10 января снова будет действовать «комендантский час» с 19.00 до 6.00.

Первые зимние кафе и частные ярмарки начали монтировать уже в пятницу. Пионерами стали площадки на частной или взятой в долгосрочную аренду территории, где согласование Смольного на установку уличной мебели не требуется. Например, Kuznya House на территории «Новой Голландии» организовала террасу с очагами с живым огнем и утепленными креслами. На парковке за «Владимирским пассажем» на улице Рубинштейна появился фудтрак-парк с елочным базаром. Зимнюю террасу установил ресторан Proviant во дворе апарт-комплекса Avenue. Столики разместили также во дворе креативных пространств «Третий кластер» и «Бертгольц центр». Резервировать места на открытой палубе предлагает «Летучий Голландец».



Обычные рестораны также приступили к монтажу зимних кафе. Они начали появляться на улицах Рубинштейна, Некрасова, Маяковского, Большой Морской, Невском проспекте. Но параллельно их владельцы пытаются получить от Смольного более подробные разъяснения по поводу правил работы. Общий принцип, примерно совпадающий с требованиями к упрощенным летним кафе, был опубликован на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства 25 декабря. Согласно ему, выносную мебель можно размещать с 8 утра до 00.00. Территория не должна превышать площадь самого заведения. Ставить можно только то, что разрешено правилами благоустройства — а именно столы, стулья и зонты. Позднее в Смольном уточнили, что обслуживать по меню с официантами в таких зимних кафе нельзя, зато пускать клиентов в туалет внутри — можно.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Правда, такой формат для петербургской зимы оказался не слишком подходящим. По словам рестораторов, желающих присесть за столы — единицы. И то люди, скорее, делают это ради фото в Instagram с комментарием о «чисто питерской фишке».



«Столики — это потемкинская деревня. За вечер несколько человек садится. На объемы, которые люди берут навынос, это не влияет. Поддержкой это называть нельзя», — говорит совладелец ресторана Bekitzer Павел Штейнлухт. Но убирать их предприниматель пока не планирует. «Мы взяли за правило делать то, что можем делать. По улице Рубинштейна все еще проходят люди вечером, и, если мы имеем возможность дать им сесть, мы ее реализуем», — говорит он. Поскольку постановление было опубликовано 24 декабря, нормально подготовиться шанса не было. Например, даже если бы ресторан успел купить обогреватели, не совсем понятно, как их монтировать. На фасад исторических зданий крепить их запрещено, а правила благоустройства не дают возможности поставить их на землю.

Бары «Цветочки» и «Полторы комнаты» начали готовиться к уличному формату еще до опубликования постановления о зимних кафе, рассказал владелец заведений Владимир Николаев. «Еще до инициативы Смольного мы решили, что будем устраивать ярмарку, купили обогреватели, закрепили на роллеты, зонты, чтобы избежать претензий КИО, украсили окна, связались с местными ремесленниками», — комментирует он. По словам Владимира Николаева, посетителям также выдают теплоиды (одноразовые грелки. — Прим. ред.) и пледы. «При температуре до -5 так много часов можно провести», — говорит предприниматель, хотя сомневается, что найдется много желающих для такого досуга. Клиентов заманивают горячими напитками, уличной едой, но на площадке будут продаваться сделанные вручную значки, флажки, кружки и новогодние угощения — паштеты, жидкий зефир, имбирные пряники. «Лучше так, чем работать за закрытыми дверями и дискредитировать индустрию, чтобы дольше с нас снимали санкции», — заключает Владимир Николаев.



Изначально у бизнеса были опасения, что сроки выдачи разрешений затянутся. КИО может согласовывать упрощенные кафе пять рабочих дней. То есть те, кто не подал заявку в минувшую пятницу, рисковали получить добро от Смольного уже после каникул. Но, по словам предпринимателей, эти страхи не оправдались — технических сбоев нет, КИО для ускорения процесса работал и в выходные.

«Теремок» подал 15 заявок в пятницу, и к утру понедельника две из них одобрены, рассказал совладелец сети Виталий Свидовский. Но, по его словам, компания будет расставлять только высокие барные столы. «При минусовой температуре сидеть на стульях никто не будет», — говорит он. Зонты под тяжестью снега могут и вовсе сломаться. «Самая большая беда, что и принимать заказы можно только за пределами помещений, хотя в туалет пропускать можно», — отмечает Виталий Свидовский. Но «Теремок» не оставляет надежды получить разъяснения от чиновников, которые позволят отпускать продукцию навынос и внутри ресторанов.

Пока зимние веранды петербуржцев не слишком интересуют. У ресторанов Beer family Project за три дня работы до 19.00 оборот сократился в пять раз относительно прошлого года и в 2,5 раза по сравнению с ситуацией неделю назад, рассказал совладелец группы Николай Митчин. «И так были близки к смерти, а это еще один нож в спину», — говорит он. Зимние кафе ресторатор называет «клоунадой». «Мы поставили столы и стулья, но никто не сидит на них, мы только имидж этим портим. Нормально это организовать, когда решение принимают накануне, невозможно. Разве что показать, что мы работаем», — сетует предприниматель.



В среднем обороты общепита после начала работы до 19.00 упали на 80–90% к прошлому году и на 50–70% к прошлой неделе, рассказывает Максим Жуков, представитель НКО «Союз улицы Рубинштейна». Но другого выбора, кроме как бороться за выживание, у бизнеса нет. Кроме того, полное закрытие ресторанов с 30 декабря по 3 января может сделать формат более востребованным. «Выбора для досуга в городе осталось совсем немного, поэтому прогулки станут основным развлечением в черте города. Нет-нет, да захочется перекусить на ходу», — комментирует он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»