Смольный предложил общепиту пойти вразнос

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В ситуации объявленного противостояния части рестораторов Петербурга и Смольного «Фонтанка» выслушала обе стороны. На период новогодних праздников в Петербурге появятся «зимние кафе», дополнительные ярмарки и разносная торговля. Так чиновники хотят помочь бизнесу, которому запретили работать. «Это как мертвому припарка», — отреагировали предприниматели.

Существенно ограничив работу заведений общественного питания накануне праздников и во время каникул, власти Петербурга пообещали не оставлять горожан голодными, а бизнес — без работы. «Для этого мы хотим увеличить на улице количество ларьков, где можно что-то съесть и выпить без толкучки», — рассказывал еще 2 декабря в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.

Смольный: «Мы все продумали» Речь о нескольких форматах «торговли навынос», пояснил чиновник. В частности, Смольный в дополнение к главной городской ярмарке на Манежной намерен запустить еще несколько площадок в районах. В ближайшее время будет опубликован список локаций, которые уже сейчас предназначены для проведения ярмарок, также чиновники хотят упростить внесение туда новых мест. Ранее «Фонтанка» насчитала четыре такие точки, но оператор выбран лишь для двух площадок в Василеостровском районе. Провести новые конкурсы администрации районов уже вряд ли успеют, но смогут выступить организаторами самостоятельно, отметил Евгений Елин. Во-вторых, Смольный хочет разрешить ресторанам устанавливать уличную мебель перед дверями заведений — по той же схеме, как летом можно было ставить в упрощенном порядке летние кафе. «Это не обязательно кресла, но какие-то столы и мусорные корзины, а также навесы от дождя и снега: какая будет погода, мы не знаем», — пояснил Евгений Елин. В-третьих, можно беспрепятственно осуществлять разносную торговлю (с рук, лотка, из корзин и ручных тележек). Без размещения торгового оборудования на земельных участках, добавил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Наконец, бизнес может организовать точки продажи на частной территории, например во внутреннем дворе отеля или ресторана. «Если позволяет установленный вид разрешенного использования земельного участка, можно организовывать уличную торговлю и точки общественного питания, в том числе работающие навынос», — пояснил он. Напомним, согласно последней редакции 121-го коронавирусного постановления, заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. А с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января им запрещено принимать гостей с 19.00 до 6.00. Единственный вариант — точки питания на вокзалах, в аэропорту и на АЗС, а также столовые при предприятиях, которым власти разрешили принимать клиентов круглосуточно. Прочим же заведениям можно будет работать только на доставку и навыноc. Бизнес: «Выручки с этого — гулькин нос» Бизнес уже высказался: такие ограничения лишат рестораторов Петербурга от 50 до 90% выручки. Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели не верят в то, что инициатива Смольного позволит спасти их бизнес.



«Летнюю мебель будет сложно адаптировать под зимние условия — за столами и столиками в холодную погоду сидеть никто не будет, — говорит совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. — Разносчики-коробейники на Невском проспекте тоже вряд ли уместны, да и про санитарные нормы можно забыть. Мы в этом точно участвовать не будем». Дополнительные места для ярмарок в теории были бы интересны: у «Теремка» есть несколько киосков для этого. В итоге компания решила разместить фудтраки на частной территории, где не требуется согласование с городом. «Мертвому припарки», — комментирует Николай Митчин, совладелец Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.). Возможность торговать навынос у ресторанов была и так, уличная мебель навряд ли сильно спасет ситуацию. «Установка, доставка мебели и сбор — это тоже деньги, овчинка выделки не стоит, учитывая, что люди там все все равно сидеть не будут», — говорит предприниматель. Группа «Русская Рыбалка» намерена работать на доставку и навынос, но над возможностью установки уличной мебели ее владельцы пока не думали, сказал сооснователь компании Михаил Фейгельман.

Воскрешая разносную торговлю, Смольный, возможно, захочет продолжить историческую реконструкцию и возродить крепостное право, — иронизирует основатель вьетнамских кафе Joly Woo Николай Белоуслов. «Лучше бы власти придумали меры поддержки для бизнеса, который падает в пропасть, а не какие-то идеи, которые лишены здравого смысла», — подчеркивает он. Для барменов такой вариант тоже явно не станет спасением: в нестационарных торговых объектах продажа алкоголя запрещена. Ранее власти не смогли дать четкого ответа на вопрос, допустимо ли отпускать спиртное навынос для клиентов упрощенных летних кафе. Также нерешенным остается вопрос туалетов: запуская летние веранды, чиновники разрешили их клиентам посещать санузлы в помещениях ресторанов. Будет ли распространена эта норма для посетителей «зимних кафе», не ясно. Владельцы некоторых гостиниц могли бы организовать точки питания в своих атриумах, говорит Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo. Но если это крытые дворы, которые входят в периметр зданий, чиновники могут не посчитать их «помещениям на открытом воздухе». Если же делать это перед входом — не понятно, как обогревать. Но сама идея поощрять уличную торговлю выглядит несколько архаично. «Мы 30 лет шли к цивилизованному общепиту, а сейчас нам всем предложено вернуться к ларьку, что выглядит как минимум странно и недальновидно», — подчеркивает Виктория Шамликашвили.

Несколько десятков предпринимателей открыто высказались, что не намерены соблюдать коронавирусные запреты и будут работать в прежнем режиме. Впрочем, в Смольном заявили, что данные заведения уже попадались на нарушениях и даже были опечатаны Роспотребнадзором. По информации «Фонтанки», к решению проблемы подключился вице-губернатор Валерий Пикалев, курирующий вопросы законности. Сейчас ведутся консультации с экономическим блоком по поводу дальнейших действий. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»