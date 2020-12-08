Праздник, который без тебя. Новогодние гуляния в Петербурге планируются максимально безлюдными

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Почитав последние новости о том, как будет проходить в этом году Стремясь обезопасить себя и жителей города от заразы, чиновники максимально сократили формат главной традиционной ярмарки города на Манежной площади: не будет катка, не будет карусели, резко сокращено количество торговых точек. А 7 декабря «Фонтанке» стало известно, что практически полностью в этом году там не будет и традиционных поделок местных мастеров. Логичен вопрос: а зачем она вообще нужна? В прошлом году было проведено полтора десятка разных конкурсов на организацию главной ярмарки на Манежной площади почти на 85 млн рублей. В этом году «Фонатнка» насчитала их чуть более чем на 70 млн рублей.



Накануне подведомственное комитету по промышленной политике ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» подвел итоги рассмотрения заявок на предоставление торговых мест на Рождественской ярмарке. Результаты стали сюрпризом для палаты ремесел Петербурга: ни один из его членов не получил место на ярмарке.

«Домики», всего 118 штук, на ярмарке распределяются по трем группам: общественное питание (35 мест), продовольственные товары (48 мест) и непродовольственные (35 мест). Последняя делится на подгруппы: одежда, текстиль, игрушки, косметика и, в частности, художественные изделия — для них отведено всего 10 торговых мест.

Председатель правления палаты ремесел Петербурга Галина Тихомирова подтвердила, что ни одна заявка от членов организации не прошла. Как именно распределялись места, она не знает. «В ярмарках я участвую уже 15 лет, и никогда не было такого, чтобы мне отказали», — недоумевает она.

В докоронавирусные времена, говорит Тихомирова, под художественную продукцию предоставлялось как минимум, 20–30 торговых мест. Ремесленники пожимают плечами: пострадает ассортимент ярмарки и вырстет ценник для художественных изделий, так как цепочка «изготовитель — покупатель» станет на одно звено длиннее.



При этом тема ремесел на ярмарке планировалась даже шире, чем просто торговля поделками. Чиновники уже провели конкурс на возведение на Манежной площади «Домика ремесел», где планировалось проведение мастер-классов, и объявили победителя — ульяновское ООО «Коннект». Что там будет теперь, пока непонятно.

«В прошлом году ярмарка была больше похожа на рынок, потому что было много «перекупки» и мало мастеров. Они (чиновники — прим. ред.) прислушались, обещали принять это к сведению и отбирать арендаторов в этом году на конкурсной основе», — рассказала одна из членов палаты, мастер Елена Андреева. Однако дальше обещаний, похоже, не пошло, кому-то стало очевидно, что реальные кузнецы и скульпторы несут большую угрозу здоровью города, чем «торговля на воздухе в одноразовой посуде», как выразился в интервью вице-губернатор Елин.

Специально для «Фонтанки» он пояснил общую идею: ярмарка задумывается лишь как часть украшения города. Да, еда останется, но тоже как мера борьбы с коронавирусом: чтобы петербуржцы не в рестораны заходили, а ели на воздухе. Даже в таком усеченном виде ярмарка привлечет горожан, а вот туристов Елин призвал не обольщаться — их тут не ждут.



Решена судьба и «Домика Деда мороза» от того же «Коннекта». Его, как и ремесленников, не будет. Но очевидно, что пока в людях жива вера в чудо, они до последнего будут надеяться на встречу с ним.

«121-е постановление часто меняется, и мы пока лишь планируем. Прорабатываем локальные дворовые елки для жителей нашего муниципального образования», — рассказал «Фонтанке» глава МО Ланское Михаил Доброхотов. Он не хотел рассказывать, чего ждать во дворах — все-таки сюрприз, но после вопроса в лоб признался: да, Дед Мороз. И даже, возможно, Снегурочка, но это — он подчеркнул — пока только прорабатывается. Ну и, конечно, если загаданное сбудется, чудеса во дворах «Ланского» пройдут в строгом соответствии с требованиями уже не сказочных персонажей.

Глава Московского района Владимир Ушаков в Деда Мороза, судя по всему, не верит. «Никаких гуляний у нас не будет, потому что 121-е постановление положило этому конец. Никаких очагов, где можно заразиться, не планируется. Мы сегодня проводили видеоселекторное совещание с главами МО, все подтвердили, что до 15 января никаких мероприятий они не будут организовывать», — рассказал он. Немного смягчившись, признался, что знает тех, кто в доброго волшебника верит и чуда ждет, но порекомендовал горожанам все же никого постороннего к себе домой не звать, даже ради праздника и даже при наличии справки об антителах.



«Мы ничего не планируем. В нынешней ситуации это крайне опасно из-за пандемии, которая у нас существует, — отрезал глава, возможно, самого волшебного — Петроградского района Петербурга Иван Громов.

Надежды на сказку петербуржцам подал Евгений Елин, пообещав разослать районным администрациям рекомендацию развернуть дополнительные места нестационарной торговли. Хотя бы так граждане, гуляющие строго внутри своего района и любующиеся его красивым новогодним оформлением (на которое по всему городу были потрачены десятки миллионов рублей) смогут наполниться ощущением праздника, подкрепившись уместными яствами строго в одноразовой посуде. Правда, пока это больше похоже на экспромт — ни Громов, ни Ушаков ничего подобного пока не получали, и в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» высказали сомнения в реалистичности такого плана.

«Вы прекрасно знаете, что существует правила размещения нестационарных торговых объектов, и быстро что-то где-то поставить технически невозможно. У нас нормативная база работает в достаточно сложном режиме, вы это знаете отлично», — не поверил в чудеса Иван Громов.



Городские власти честно предупредили: публиковать единую карту мини-ярмарок не будут, чтобы люди поменьше перемещались из района в район. Однако вера даже в несбыточное прекрасное так велика в человеке, что и после всех этих непраздничных новостей редакция «Фонтанки» не перестала искать места, где петербуржцы в Новый год могли бы предаться дозволенным радостям. И лишний раз получила подтверждение тому, что тем, кто очень хочет праздника — обязательно его найдет. Даже там, где его, казалось бы, ждать безнадежно. В нашем случае — на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В разделе потребительский рынок там размещен актуальный план организации ярмарок выходного дня и региональных ярмарок. Если хорошенько покопаться в бесконечных «Праздниках урожая», «Товарах народного потребления», «Днях корюшки» и «Агронеделях», можно отыскать на городских задворках запланированные — назло всему — две рождественские и две новогодние ярмарки.

Как говорится, добавьте в закладки, чтобы не потерять:

— Хасанская улица, восточнее д. 15 (25 торговых объектов с 17 по 31 декабря) — Улица Кораблестроителей у д. 14 лит. Б (35 торговых объектов с 19 декабря по 8 января) — Новосмоленская набережная, у д.1 лит. А (10 торговых объектов с 19 декабря по 8 января) — Проспект Ветеранов, у д. 38/1 лит. А (16 торговых объектов с 21 по 31 декабря). Примечательно, что первые три были запланированы в общем, большом распоряжении комитета еще год назад. А вот ярмарка на Ветеранов — это что-то новенькое, введенное в общий перечень совсем недавно, 27 ноября. Об этих ярмарках известно немногое. Например, в Василеостровском районе власти выбрали единого оператора всех ярмарок в течение года — ООО «Ленпищеторг». Как-то отдельно условия проведения рождественских ярмарок в районах не оговаривались, и определить стоимость их проведения по открытым источникам не получится. В отличие от главной ярмарки на Манежной площади, в районах операторы проводят их полностью за свой счет и своими силами. Фиксируется лишь стоимость торгового места, которую платят организаторам торговцы. К примеру, на Новосмоленской набережной одно торговое место должно стоить не дороже 2967 рублей в сутки.

Каков сейчас статус задуманных, но совершенно неафишируемых праздников, в комитете оперативно говорить «Фонтанке» не стали, предложив обратиться за ответами по официальным каналам связи. Возможно, так даже лучше — ведь это позволяет до последнего надеяться на новогоднее чудо, ждать его, загадывать желания. И только в сам Новый год узнать, кто нас, на самом деле, ждет по заветным адресам.

Ирина Корбат, Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»