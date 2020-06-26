Рестораны выходят проветриться. Как будут работать летние веранды в Петербурге

автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ

Перезапуск общепита грозит спровоцировать социальный конфликт. Вслед за тротуарами рестораторы хотят «захватывать» парковки, а жители центра пребывают «в шоке» и просят Смольный о патрулях для защиты от ночных вакханалий.

В понедельник, 29 июня, в Петербурге начнут работать летние кафе: необходимые изменения в коронавирусное 121 постановление накануне подписал губернатор Александр Беглов. Послабления коснутся как 586 веранд, согласованных с городом по старым правилам, так и выносных столиков, ставить которые бизнесу разрешили в упрощенном порядке.



Прием заявок стартовал 25 июня. Как сообщили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений, за день в ведомство поступило 120 обращений. Их рассмотрят в течение пяти дней. Петербургские рестораторы, опрошенные «Фонтанкой», уже начали подготовку к обслуживанию посетителей на свежем воздухе, правда, воспользоваться упрощенным порядком стремятся не все. Но их смущают, в основном, бизнесовые, а не административные моменты.

Ряд вопросов, которые волновали предпринимателей на этапе принятия новых правил, Смольный снял загодя. Во-первых, бизнес заверили, что битвы за территорию не случится. Если в здании находится несколько заведений, то поставить столики можно ровно напротив своего и не метром дальше. «Летнее кафе должно соответствовать проекту помещения под ресторан или кафе. Вытянуть в длину нельзя. Иначе оно выйдет за границы самого ресторана», - пояснили в комитете имущественных отношений. Кроме того, в правилах прописано, что предприниматели должны подавать заявки с учетом интересов соседей. В случае возникновения конфликта интересов (например, если рестораны в здании находятся на нескольких этажах друг над другом), вопрос будет рассматриваться на комиссии с участием КИО и комитета по промышленной политике.



Во-вторых, в 121-м постановлении отдельно указано, что в понятие «уличной мебели», которую можно ставить у входа в ресторан, входят не только прописанные в законе об благоустройстве «скамьи, скамейки-качели, диваны, столы, качели, софы, уличные часы, почтовые ящики», но и зонты — таким образом, посетители смогут защититься от капризов петербургской погоды.

В-третьих, несмотря на запрет обслуживания посетителей внутри заведений, туалеты в них для клиентов летних кафе все же откроют.

Вопрос с продажей алкоголя оставили на совести самих рестораторов. Согласно федеральному закону об обороте этилового спирта, «розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется только в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей». В нестационарных торговых объектах, которыми являются обычные летние кафе, возможна реализация спиртного крепостью не более 16,5 градусов. Впрочем, многие рестораторы игнорируют этот запрет, считая, что саму продажу осуществляют на кассе, которая расположена внутри заведения. Отвечая на вопрос «Фонтанки», на каких принципах должны обслуживать клиентов в «упрощенных» летних кафе, которые не являются ни НТО, ни помещениями, вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что надеется, что бизнес будет действовать «в соответствии с законом».



Наибольший энтузиазм в отношении новых правил проявила сеть блинных «Теремок». Компания надеется открыть 48 летних кафе в Петербурге. Из них 28 будут согласованы с городом в рамках упрощенного порядка, остальные разместятся на частных территориях — например, гипермаркетов «Лента» и «Окей», рассказала «Фонтанке» директор по развитию Ольга Микулич.

Сеть ресторанов паназиатской кухни «Евразия» запустит 20 террас. Но все они согласованы по старым правилам, уточнил совладелец сети Алексей Фурсов. «По упрощенным пока не анализировали, сколько сможем поставить», - признался предприниматель. Для их запуска нужно где-то взять мебель, а это дополнительные затраты.

Сеть кондитерских «Буше» рассчитывает открыть одну летнюю веранду, согласованную как классическое НТО. «Упрощенную историю пока прорабатываем», - сказал коммерческий директор Роман Певзнер.

Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.) готова с 29 июня открыть летние террасы на 11 из 17 своих ресторанов, рассказал совладелец компании Николай Митчин. По его словам, все веранды согласованы по старым правилам — как НТО. Поставить «упрощенные» столики в остальных шести заведениях не позволяет ширина тротуаров. По оценке предпринимателя, летние кафе принесут максимум половину прежней выручки. Для оплаты аренды этого не хватит. «Пока есть договоренность, что во время работы уличных кафе, мы платим процент от выручки, но если ставки вернутся на прежний уровень, придется закрываться», - комментирует Митчин. Спрос, вероятно, тоже не будет прежним. Beer Family Project вводит в меню более дорогие блюда, от более дорогих отказывается.



Работать по сокращенному меню планирует и группа «Свои в городе», рассказал ее совладелец Леонид Гарбар. По его словам, в ресторане «Центральный» будут только пирожки, в кафе InVino Kitchen - «то что можно будет быстро давать». С учетом социальной дистанции и ширины тротуара, ресторатор сможет единовременно разместить в двух заведениях 10 человек.

Летние кафе — не столько бизнес, сколько дополнительное привлечение внимания к ресторану, считает Эльдар Кабиров, совладелец пиццерии «22 сантиметра» и стейк-хауса Red. Steak & Wine. Ресторатор запустит три летних кафе — точки на ул. Жуковского и Большой Конюшенной будут согласованы в рамках упрощенной модели со Смольным, третья появится на территории «Пулково-Аутлет». В общей сложности в них будет 30 посадочных мест. «Судя по опыту Москвы, по сравнению с прошлым годом, все равно будут потери: у части населения боязнь, у другой нет денег», - считает предприниматель. Обзаведутся летними площадками и ирландские пабы «Финнеганс». Как рассказал совладелец компании Николай Белоусов, у заведения на Московском проспекте веранда согласована в старом порядке. Она смонтирована еще 15 мая с 29 июня готова принимать посетителей. С учетом социальной дистанции там поместится 15-20 человек. «Упрощенное» летнее кафе появится у метро «Спортивная». «Выручку спрогнозировать сложно. Зонтики, по правилам ставить нельзя, а, к примеру, на следующей неделе по прогнозу дождь», - комментирует предприниматель. Второй формат — вьетнамские кафе Joly Woo – из-за узких тротуаров сможет обзавестись максимум несколькими скамейками.



Группа «Русская Рыбалка» (рестораны «Русская рыбалка», «Альпен Хаус», «Карл и Фридрих») запускает летние кафе при всех своих заведениях. «Запасаемся необходимым количеством масок, вымеряем расстояние от столов», - рассказал совладелец ресторанов Михаил Фейгельман. Разрешение города «Русской рыбалке» не нужно — ее веранды располагаются на собственной земле или участках, взятых в долгосрочную аренду. На первых порах меню будет сокращенным. «Не понимаем сколько гостей придет, да и персонал весь быстро не вывести – очень многие из города уехали», - говорит он.

Параллельно с подготовкой к запуску летних кафе бизнес выдвигает новые инициативы. Так, 24 июня группа небольших ресторанов обратилась к губернатору и Роспотребнадзору с петицией об установке так называемых парклетов — уличных террас на специально оборудованных платформах, расположенных на парковочных местах, примыкающих к ресторанам. Это позволит соблюсти рекомендации Роспотребнадзора по расстоянию между столами не менее 1,5 м и «возобновить торговлю в достаточном для сохранения бизнеса объеме», считают они.



Жители главной барной магистрали — улицы Рубинштейна – просят, напротив, ужесточить правила работы общепита на свежем воздухе. По их мнению, вакханалия, которая творится на улице при закрытых барах, с появлением официально одобренных летних кафе только усилится. Собственники квартир требуют ужесточить требования к ширине тротуара, которые сделают невозможной установку веранд, и пустить патрули для охраны ночного покоя.

Справка

Какой общепит имеет право работать в Петербурге

- Классические летние кафе, владельцы которых ранее заключили со Смольным договор размещения нестационарного торгового объекта. Это могут быть как отдельные площадки, так и веранды при стационарных ресторанах (с 29 июня). Всего их в городе 586.

- «Упрощенные» летние кафе, то есть выносные столы и столики и другая уличная мебель, для которых достаточно получить разрешение Смольного (с 29 июня). Это новый механизм, введенный из-за пандемии коронавируса.

- Любые заведения — на доставку и навынос.

- Рестораны при отелях для доставки в номера, столовые при предприятиях.

Требования к упрощенным летним кафе

Размер. Устанавливая летние столы и столики, необходимо убедиться, что для прохода пешеходов и проезда уборочной техники остается 1,5 метра тротуара. Площадь такого кафе не должна превышать площадь стационарного заведения. Также нельзя нарушать права соседей: если в здании находится несколько кафе, то поставить столики можно ровно напротив своих окон и не метром дальше. Поставить уличную мебель на газоне нельзя.

Внешний вид. Дизайн и цвет уличной мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры. Само понятие, согласно закону, включает «скамьи, скамейки-качели, диваны, столы, качели, софы, уличные часы, почтовые ящики», в 121-м постановлении отдельно указываются зонты. В соответствии с санитарными нормами, столики необходимо расставить на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Время работы. Разрешение на установку уличной мебели будет действовать с 29 июня по 15 октября. Но столики и стулья можно будет выставлять только с 8 утра до полуночи — на ночь их необходимо убрать.

Как согласовать «упрощенное» летнее кафе

Подать заявку на получение разрешения можно через личный кабинет на сайте комитета имущественных отношений (КИО). Помимо самого заявления нужно приложить копию паспорта, копию доверенности, контур границ территории, где планируется выставить мебель, в формате mapinfo/psp, а также ссылку на QR-код, который комитет по промышленной политике выдает всем предприятиям, возобновившим работу. Если такого нет, заявку нужно подать через личный кабинет центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП), предварительно утвердив стандарт безопасной деятельности. Рассмотреть заявку КИО обещает за пять дней.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

