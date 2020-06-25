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25.06.2020 21:48
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Погулял, выпил, в ЗАГС. Как выглядит второй этап снятия ограничений в Петербурге

После заявлений о нехватке коек в больницах, горожанам позволят гулять в парках, сидеть в уличных кафе, торжественно регистрировать свадьбы и думать о красе ногтей. Большинство из легализованного петербуржцы уже давно себе разрешили.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Новую редакцию 121 постановления, регулирующего жизнь Северной столицы во время режима повышенной готовности, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 25 июня – в день начала конституционного голосования. На первый взгляд, Смольный пошёл на беспрецедентные доселе послабления. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что часть и так уже по факту работает, а часть сдобрена ограничениями в духе — «больше 10 не жениться». Однако в воздухе, наконец, запахло вторым этапом.

Впервые за три месяца петербуржцы смогут щелкнуть пальцами, подзывая официанта, и насладиться бокалом вина за столиком и блюдом на тарелке — вместо того, чтобы поглощать еду из коробки на лавочке или собственной кухне. Новая редакция 121 постановления разрешает с 29 июня работу «сезонного общепита» – как уже согласованных летних веранд, так и уличных столиков — разрешение на которые любой ресторан может получить в упрощенном порядке.

Несмотря на опасения рестораторов, к понятию «уличной мебели» были отнесены и зонты. Таким образом, посетителей «упрощенных» кафе смогут защититься от капризов петербургской погоды. В распоряжении клиентов также окажутся туалеты стационарных заведений, при которых располагаются веранды. Правда, сначала потребуется получить разрешение на возобновление работы и подтверждающий это QR-код. Условие — расстояние между столиками должно составлять 1,5 метра, а официанты должны носить маски.

Перед свиданием в ресторане петербурженки и петербуржцы смогут привести себя в порядок. В дополнение к парикмахерским услугам, разрешенным с 14 июня, с 29 июня можно будет оказывать услуги маникюра и педикюра. Условия - предварительная запись, интервал между посетителями не менее 20 минут, отсутствие очередей внутри салона, социальная дистанция. Правда, ранее чиновники обещали в рамках второго этапа перезапустить салоны красоты целиком. Тем, кто рассчитывал нарастить ресницы, покрасить брови или сделать депиляцию, придется ждать следующего этапа.

Одно из самых долгожданных послаблений — открытие парков – начнет действовать уже с воскресенья, 28 июня. Если изначально Смольный собирался пустить петербуржцев любоваться фигурно подстриженными кустами и фонтанами при федеральных музеях, то теперь решил не делать исключений. Гулять можно везде. Но снова есть несколько условий. Во-первых, в парках нельзя будет посидеть в летних кафе, подкрепиться можно будет только продуктами в закрытой упаковке. Во-вторых, не будут работать аттракционы. Зато разрешат детские и спортивных площадки и прокат спортивного инвентаря. Условие — обязательная дезинфекция скамеек и других объектов благоустройства.

Посещать детские и спортивные площадка вне парков тоже будет можно с 28 июня. Погулять с детьми и заняться кросс-фитом можно будет, не опасаясь штрафов.

Впрочем, эти радости петербуржцы уже давно себе разрешили. Ранее «Фонтанка» писала о массовых променадах в Парке Победы и Парке 300-летия. Многие рестораны начали работать подпольно или ставить уличные столики, не дожидаясь разрешения Смольного. За закрытыми дверями обслуживают посетителей и салоны красоты.

Петербургским молодоженам возвращают специфическую радость разделить с гостями проповедь о «лодке любви, вплывающей в бурное море жизни»: возобновляется торжественная регистрация браков. «Фонтанка» писала о том, как выглядит формализованная любовь в период эпидемии, теперь все почти как раньше. Почти — потому что в помещении должно находиться не более 10 человек, не считая женщины с красной лентой. Вероятно, условную команду набирали из самих молодоженов, пары родителей с каждой стороны, двух свидетелей, фотографа и самого буйного гостя. Всем им придется смириться с дезинфекцией поверхностей, проветриванием после каждой церемонии и антисептической обработки. Отдельно прописано, что на участников церемонии не распространяется пункт 2-20 - об обязательном использовании масок. Объяснять не надо: после фразы «жених, теперь вы можете поцеловать невесту», никому не хочется видеть бесконтактную романтику.

Зоопарк во время карантина рассказывал о том, как животные изолируются и подают людям пример изобретательности в плане развлечений взаперти. С 29 июня он снова открыт для посетителей. Одновременно распахивают двери букмекерские конторы и пункты приема ставок. Своя логика в этом есть: худо-бедно возвращается спорт — стало быть, пора на нем зарабатывать.

Комитету по транспорту обновленное постановление предписывает до субботы принять нормативный акт, который бы открыл бы водные объекты и водные пути для навигации. Здесь, как с парками: администрация частично догоняет убежавшую реальность. «Фонтанка» писала о том, как Ксения Собчак весело проводила время в Финском заливе — хотя на тот момент навигация была разрешена лишь для рыбопромысловых маломерных судов, а за яхтой Собчак как-то не тянулся рыболовный трал. Как, впрочем, и за другими катерами и яхтами, которые регулярно можно было видеть в заливе, Неве и других городских реках. Открыть туристическую навигацию предлагали еще с начала июня, однако в итоге решение отложили, чем здорово огорчили перевозчиков.

Распоряжение комитета по транспортуСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

В начале этой недели агентство внешнего транспорта разработало стандарт безопасности для пассажирских перевозок водным транспортом. Там классика: измерение температуры, дезинфекция, выдача СИЗ, дистанция в 1,5 метра. Предположительно, кораблики могут поплыть в 10 утра 28 июня.

Отдельный аттракцион - замечать в широких мазках Смольного локальные еле заметные штрихи и гадать, кто же это пролоббировал. В прошлый раз чиновники отдельно позаботились о корзиночном бизнесе, разрешив производство и ремонт «изделий из пробки, соломки и материалов для плетения». Теперь пришло время расправить плечи гравировщикам по металлу, фарфору, стеклу, дереву и керамике. Могут снова браться за послушный резец и мастера нарезки стекол и зеркал.

Большая часть послаблений почти дословно совпадет с описанием второго этапа снятия ограничений, описанном губернатором Александром Бегловым. Какие свободы ждут горожан на третьем этапе — пока неясно. Исходя из прежних заявлений чиновников, можно ожидать новых услуг салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов. Комитет по развитию туризма также просит запустить индивидуальные и групповые экскурсии — сначала для горожан, а потом для приезжих.

Но надежный ориентир в виде дорожной карты снятия ограничений тонущий в пучине запретов бизнес так и не получил. О чем 22 июня пожаловался президенту РФ Владимиру Путину. В Смольном сообщили, что чиновники не ясновидящие, но данные обещания выполняют. Правда, и новых пока тоже не дают.

Галина Бояркова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (4)

SERGEY111
Где открытие бассейнов ??? Суконцы ...
Sibir_5e4d67bbb7aea
Метро вечернее (после 22-00) верните с...
Annonym
Для Некоторых районов а если быть точным то это скорее 2 из 3 Центральных Районов Петроградский и Василеостровский данное требование скорее всего Будет невыполнимо " Условие — обязательная дезинфекция скамеек и других объектов благоустройства. "
Ибо уже сейчас Наблюдается сильный Дефицит как Пелось "Унылый Узбек метет газеты Лето" Трудовых мигрантов метущих улицы ...
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