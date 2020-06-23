Не согласны - на выход из чата. Смольный прервал онлайн-диалог с бизнесом после жалобы Путину

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Недовольство петербургского бизнеса темпами снятия коронавирусных ограничений переросло в открытый конфликт со Смольным. Как стало известно «Фонтанке», уставшие ждать конкретных сроков и четких ориентиров предприниматели 23 июня обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Среди подписавшихся – более сотни предпринимателей и руководителей бизнес-ассоциаций из сферы туризма, услуг, общепита и отельного бизнеса.

В Петербурге «по состоянию на 22 июня 2020 года продлены практически все запреты и ограничения, связанные с работой предприятий индустрии гостеприимства, туризма и сферы услуг», - сообщили авторы петиции. При этом, по их словам, «отсутствует дорожная карта возобновления работы отрасли и связанной с ней сферы услуг». «Неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города», - заявили они.



Участники рынка попросили Владимира Путина «вмешаться и помочь добиться от администрации города конкретных сроков и условий возобновления работы всей отрасли туризма и сферы услуг в городе», а также четкого плана по выводу отрасли из кризиса. Также, по их словам, «необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для предприятий пострадавших сфер экономики с учетом длительной вынужденной невозможности осуществлять свою деятельность».

Предпринимали сообщают, что готовы возобновить работу «с учетом соблюдения всех разумных и необходимых рекомендаций Роспотребнадзора». «Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся на Вашу помощь и на то, что администрация Санкт-Петербурга научится слышать своих граждан!», - заключают авторы обращения.

Среди подписантов глава федерации рестораторов и отельеров в Петербурге Леонид Гарбар, президент Ассоциации малых гостиниц Владимир Васильев, президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Владимир Родионов, соучредитель сети «Теремок» Виталий Свидовский, коммерческий директор сети «Буше» Роман Певзнер, совладелец ресторанной группы White Group Игорь Пращенко, директор ресторана «Карл и Фридрих» Илья Штром, основатель Probka Family Арам Мнацаканов, глава Ralmir Holding (ТРЦ «Питер Радуга»), директор «Строительной компании Бриз» (ТРК «Галерея») Дмитрий Зубков и другие.



Письмо было отправлено утром 23 июня через электронную приемную. Но быстрее ответа президента последовали действия из Смольного. В чате чиновников и представителей отельного, туристического и ресторанного бизнеса, созданном в самом начале пандемии, было опубликовано сообщение об отмене ближайшего совещания в режиме видео-конференцсвязи и временной приостановке прочих онлайн-встреч. Судя по тону уведомления, чиновники глубоко разочарованы тем, как складывается общение.

«Работа данного чата была организована с целью выработки совместных решений

по преодолению последствий введенных ограничений и разработки плана дальнейших действий. Вместе с тем, работа в данном формате показала низкую эффективность и односторонний характер», - сообщил глава Центра развития и поддержки предпринимателей Лев Кузнецов. «В связи с этим, мы приняли решение о расширении круга предпринимателей, участвующих в диалоге», - добавил он.

Связать обрыв онлайн-диалога именно с обращением президенту заставляет тот факт, что одновременно из чата удалили Тамару Буйлову, вице-президента Ассоциации малых гостиниц Петербурга. После чего некоторые из ее коллег также демонстративно вышли из диалога с властями.



В беседе с «Фонтанкой» Тамара Буйлова не исключила, что инцидент является «технической ошибкой». «Иначе получается, что меня из чата выгнали и отменили ВКС из-за письма президенту. То есть надо выбирать, с кем общаться — или администрацией, или с президентом». По ее словам, на данный момент отменен общий ВКС 25 июня по выходу из ограничений, а также онлайн-совещание с комитетом по развитию туризма 26 июня.

Глава ЦРПП не смог прокомментировать причину отмены ВКС и ее связь с демаршем бизнеса. Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что письмо участников рынка президенту не читал. По его словам, «дорожную карту» комитет разработал и просил рассмотреть в приоритетном порядке. «Ждём согласования Роспотребнадзором и утверждения», - заявил он.

Вице-губерантор Евгений Елин, ответственный за исполнение коронавирусного 121 постановления, сообщил, что причины отмены ВКС носят «технический характер». Но жалобу бизнеса президенту назвал «нервным срывом». По его словам, Смольный хотел рука об руку с бизнесом двигаться к снятию ограничений, а не оправдываться. «Мы не вышли на конструктивный диалог, очевидно надо расширять группу», - отметил он. Впрочем, по его словам, продолжать общение с авторами обращения чиновники тоже готовы. Что касается отсутствия четких дат, то Смольный укладывается в примерные сроки, которые анонсировал губернатор.



Бизнес такой подход не устраивает. «Мы просили сроки, потому что в один день ТРЦ не запустить, то же с ресторанами и гостиницами. Сроков нам не давали. У нас есть картинка со стены губернатора «ВКонтакте», где написано «в скором времени». Но в «скором времени» это не показатель», - отметила Тамара Буйлова.

Бизнес и раньше высказывал недовольство политикой петербургских властей, которые, в отличие от московских коллег не дали точных сроков снятия ограничений, лишь очертив примерные перспективы. Получить разъяснения, почему к примеру можно работать магазинам с отдельным входом, но нельзя точно таким же в ТЦ, попытался ТРК «Галерея», но получил лишь ссылку на рекомендации Роспотребнадзора и благодарность за социальную ответственность. Также на прошлой неделе собственники и арендаторы ТРЦ написали письмо главе федерального Роспотребнадзора с просьбой повлиять на Смольный и ускорить снятие ограничений.

«Если в ТЦ риски больше, то как это соотносится с деятельностью продуктовых гипермаркетов, а также с деятельностью по реализации товаров первой необходимости на территории ТРЦ», - задается вопросом глава «Галереи» Дмитрий Зубков. Вторая проблема, по его словам, в отсутствии официальной информации, на основании которой можно сделать выводы и прогнозы по снятию ограничений — в частности по свободному коечному фонду. «Формула есть, а данных не хватает», - отмечает он.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»