«Такие ограничения хуже, чем закрытие». Петербургские рестораторы не уловили логику новых коронавирусных запретов

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Праздновать наступление 2021 год петербуржцам придется дома. Если раньше власти Северной столицы ограничили масштабные гуляния и запретили ночную работу общепита, то новая версия 121 коронавирусного постановления, опубликованная 2 декабря, не оставляет шанса проводить старый год в ресторане и снять последствия праздника на следующий день. А также — посетить концерты и другие культурные мероприятия.



Заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. А с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января им запрещено принимать гостей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00. Единственный вариант — точки питания на вокзалах, в аэропорту и на АЗС, а также столовые при предприятиях, которым власти разрешили принимать клиентов круглосуточно. Прочим же заведениям можно будет работать только на доставку и навыноc. Кроме того, в период новогодних каникул (с 30 декабря по 10 января) запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, а также выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.

Словно предчувствуя новогодний локдаун, бизнес сам предложил Смольному бросить их в терновый куст — правда, их куст не был таким колючим. Группа рестораторов 2 декабря выступила с инициативой закрыть их 31 декабря и 1 января

«Мы не хотели скопления в новогоднюю ночь и предлагали исключить возможность несанкционированных организаций новогодних праздников», — комментирует один из авторов петиции Виталий Свидовский, совладелец «Теремка».

Но власти словно ответили — бойтесь своих желаний. И в итоге то, что должно было спасти бизнес, с большой долей вероятности, его добьет, считают опрошенные «Фонтанкой» предприниматели.

«По сути убиваются новогодние продажи. Был провальный ноябрь, и в конце декабря мы рассчитывали деньги, которые потеряли, вернуть. Сейчас ситуация патовая. Закрыли рестораны в ТЦ и фуд-корты, помощи не было», — говорит Виталий Свидовский. Потери, по словам ресторатора, будут «колоссальными», но оценить их он затруднился.

«Мы предложили сегодня власти разумный и рабочий вариант. Вместо этого они приняли постановление, на который рынок отреагирует негативно, а ресторанные игроки, особенно маленькие заведения, которые и так находятся в предбанкротном состоянии, не будут это исполнять. Для наших ресторанов закрытие в 19:00 означает потерю 50–60% выручки», — оценивает Алексей Фурсов, руководитель и совладелец сети ресторанов «Евразия».



Новые правила «ударят сильно по карману», но не настолько, чтобы закрывать заведения совсем, добавляет предприниматель.

Менее оптимистично настроены владельцы заведений, которые планировали заработать на новогодних банкетах и корпоративах.

«Запретить вечернее время в предновогоднюю неделю все равно что закрыть вообще», — комментирует Николай Митчин Группа Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.). По его словам, в ресторанах его сети было запланировано 30–40 корпоративных мероприятий. «Перенос Нового года вряд ли возможен», — разводит руками предприниматель, и внесенную предоплату придется возвращать. Сейчас выручка уже упала более, чем на 50% к прошлому году. «В новогодние каникулы будет падение на 90%. Вообще не знаю, надо ли открываться», — добавляет он.

«Если сравнивать с прошлым Новым годом, процентов 80 потеряем», — оценивает Михаил Фейгельман, совладелец группы «Русская рыбалка» («Русская рыбалка», «Карл и Фридрих», «Альпенхаус»). По его словам, корпоративов в этом году запланировано не было, но была надежда, что люди будут чаще ходить и праздновать в компании. «Не брали предоплату в такой ситуации — бронировалось просто так», — пояснил он.



Убытки все равно будут. Период с конца ноября до конца февраля — низкий сезон для ресторанов, которые находятся скорее «на природе», чем в городе. Недели до Нового года и каникулы приносили «Русской рыбалке» 70% всей зимней выручки. «Праздники позволяют продержаться до весны», — комментирует Михаил Фейгельман.

«Банкетов не было запланировано, мы просто надеялись хоть что-то заработать, чтобы на эти деньги просуществовать», — говорит Александр Романенко, участник Союза независимых рестораторов и владелец бара «Бакунин». Такие ограничения хуже чем закрытие, уверен он. «Власти ограничивают, но справок, что это форс-мажор не дают», — сокрушается он.

Логики в действиях властей бизнес не видит. «Кто-то задался целью убить ресторанный бизнес. Логики здесь нет. Я не видел нигде статистику, что в общепите люди заражаются. Я думаю, что количество ничтожно мало по сравнению с количеством зараженных в транспорте. Но транспорт не закрывают», — говорит Николай Мичин. По его мнению, здоровью граждан эти меры могут нанести куда больший ущерб. «Будет больше пострадавших из-за этих ограничений, чем заразившихся в ресторане коронавирусом. Сколько собственников закрыли бизнесы — и это все нервные срывы, пьянства на почве неурядиц, это сказывается на здоровье не меньше, чем ковид», — говорит он.



«У меня как у владельца компании настроение нулевое. Но обидно и за тех людей, которые работают. Я все понимаю, коек не хватает. Но из всех сфер бизнеса самый сильный удар нанесен по общественному питанию», — соглашается Виталий Свидовский. По его словам, «Теремок» «из последних денег» заготовил фирменную посуду с поздравлением с Новым годом, чтобы поднять клиентам настроение, но приготовления оказались напрасными.

Закрыв рестораны, власти лишили петербуржцев возможности провести время в безопасных местах. Никто не откажется от встречи с друзьями на Новый год, считает Александр Романенко. «Люди пойдут домой, будет жесткое злоупотребление алкоголем, домашнее насилие, да и коронавирусом заболеваемость будет выше. Нет ни в одной квартире ультрафиолетовых очистителей», — говорит он. Сам предприниматель поставил в каждом зале медицинские ультрафиолетовые рециркуляторы, каждый обошелся в 20 тысяч рублей. «Рестораны проинвестировали в безопасность, но нас закрывают, а людей гонят туда, где они будут заражаться», — комментирует он.



«Школы не закрыты, детские сады не закрыты, общественный транспорт битком, в Ледовом дворце разрешают проводить концерты, не отменена Рождественская ярмарка и муниципальные праздники. То что сейчас с нами делают, это геноцид малого бизнеса во имя имитации борьбы с короновирусом», — добавляет Александр Романенко.

Помимо несправедливости как таковой, бизнес расстраивает отсутствие диалога. «Был шанс нормально поговорить с властью, но наше мнение снова не учитывается», — говорит Виталий Свидовский. По его словам, предприниматели хотят сделать еще одну попытку и объяснить Смольному, что рестораны намного безопаснее, чем кажется чиновникам.

По словам Александра Романеко, никакой помощи от города бизнес не получает, однако просят помогать докторам и социально незащищенным слоям населения. «Мне раз в неделю звонят помощники из Мариинского дворца, спрашивают, когда. Вот в чем сюр, помимо того что нас убивают, не ведя с нами никакого диалога», — недоумевает он.

От такого удара бизнес уже может не оправиться. «Будет, по-русски говоря, жопа. Она и так уже есть, а будет еще больше И так рестораны позакрывались или поменяли собственников, так как не смогли выдержать», — говорит Николай Митчин.





Совладелец SkyRest Group («Бутерbrodbsky bar», «МыЖеНаТы») Александр Затуливетров, как человек опытный, предложил не понижать градус — абсурда. «Предлагаю дополнить 121 постановление запретом на подсветку набережных, закрытием Дворцовой площади, рекомендацией районным властям декорировать Казанский, Исаакиевский Соборы, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и прочие памятники архитектуры маскировочной сеткой, и открытием дамбы — вдруг, повезет, и город вообще затопит!», — написал он в Facebook. Петербургские власти не объяснили логики введенных ограничений. Губернатор Александр Беглов лишь посулил дополнительные ужесточения, если ситуация с коронавирусом станет хуже. «Эпидемия — наша общая ответственность и наша общая забота, — сказал он в эфире «России 24» 2 декабря.

По словам собеседников «Фонтанки», катализатором столь жестких мер стал скандал вокруг концерта рэпера Басты, который привлек внимание к ситуации с коронавирусом в Петербурге федеральных чиновников. Кроме того, власти решили сделать город менее привлекательным для иногородних туристов, чтобы сдержать распространение инфекции.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

