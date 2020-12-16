Карты нет, сопротивление есть. Смольный объявил войну барному подполью

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

Через неделю после штурма бара Commode с задержаниями и уголовными делами петербургские власти объявили: легкого испуга у участников так называемого барного сопротивления не будет. Коронавирус лишь помог вскрыть давнюю болезнь. Лечение начнут с Центрального района.

16 декабря в «Невской ратуше» прошло совещание правительства Петербурга с депутатами Законодательного собрания и жителями Центрального района. На встрече обсуждалась дальнейшая стратегия борьбы с барным сопротивлением. Той самой борьбы, что на прошлой неделе вышла на федеральный уровень, заставив высказаться пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и ресторатора Евгения Пригожина.



Образ врага нарисовал руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов. По его словам, пандемия коронавируса лишь вскрыла «застарелую» проблему барного беззакония, которая много лет лишала покоя жителей центра города. «Какое это сопротивление? Скажу мягко, это преступные элементы, которые долгое время нарушали все что можно», — отметил он. Но законы «военного времени» дали городским чиновникам и дополнительные полномочия — как самим проверять бизнес, так и привлекать к работе силовые ведомства и МЧС, для проникновения в закрытые объекты. Именно такой эпизод в баре Commode описывала «Фонтанка», владельцы питейного заведения тогда обвинили участников рейда в необоснованном применении силы. Представители данных заведений «пытаются в прессе выглядеть героями сопротивления», но «романтический флёр» тут не уместен, заявил Александр Ситов. «Обидно, что в федеральный эфир попало, что бизнес бастует», — посетовал он.

Штрихов к портрету добавил глава Центрального района Максим Мейксин, который практически с момента вступления в должность был вынужден выступать арбитром в спорах жителей улицы Рубинштейна с барами.



«Есть группа ресторанов и баров, которые относятся к предпринимателю Коновалову (Александр Коновалов, создатель «Карты сопротивления», известный в Петербурге как «куратор нелегальной торговли». — Прим. ред.), в том числе на улице Рубинштейна — это Commode, «Угрюмочная», «Трудовые будни», «Базара нет», Noir, Dovlatov», — сказал глава района. При этом чиновник признал, что для правосудия данные заведения оказались практически неуловимыми. «Они регулярно нарушают 121-е постановление (устанавливает коронавирусные ограничения. — Прим. ред.), а после судебных решений о закрытии предприятий меняют юрлица и под новой формой, игнорируя все возможные требования, открываются», — сказал он.

Принудительное получение доступа в такие заведения — это обоснованная практика, подчеркнул чиновник. «То, что облекается в последнее время в романтическую историю противостояния, — это попытка прикрыть незаконную деятельность жизнями людей», — заявил Максим Мейксин. Но у администрации и правоохранительных органов «есть серьезный настрой навести порядок».



Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева сообщила, что провела сравнительный анализ участников «Карты сопротивления» и тех заведений, на которые регулярно поступают жалобы — на несоблюдение санитарных норм, норм пожарной безопасности, закона о тишине и так далее. «Очень много совпадений», — резюмировал она. Парламентарий сравнила поведение ковид-диссидентских баров с тактикой «волчьей стаи» немецких подлодок, которые топили конвои в Северном море во время Второй мировой войны. Вероятно, заведения оставались неуловимыми, поскольку их «крышевали» правоохранительные органы и сотрудники райадминистрации, добавила парламентарий. Но от просьбы Максима Мейксина называть конкретные имена, Оксана Дмитриева отмахнулась: «Если хотите, уточните у жителей, они расскажут».

Соседей питейных заведений на Рубинштейна и Думской и других злачных мест позвали не для массовки. Отчитавшись о результатах проведенных рейдов (два уголовных дела, изъятия алкоголя, привлечение к административной ответсвенности посетителей), Александр Ситов попросил у жителей поддержки. «Мы движемся в правильном направлении?» — спросил он.



Собственники квартир выразили одобрение прозрению чиновников, но высказали осторожное опасение, что и нынешняя активность не приведет к желаемому результату.

«Проверки проводятся, а толку нет: заведения открываются после отъезда органов правопорядка или на следующий день, срывают пломбы», — отметил Григорий Матвеев, председатель общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна». К примеру, тот самый Commode, по словам его соседей, и не подумал закрываться после того, как был взят штурмом стражами порядка, и даже «бравирует этим».

Председатель совета дома №1 на улице Рубинштейна Тигран Алексанян сообщил, что над Commode открылось еще два бара. «Теперь еще «Коммуналочка» будет, мы не поспеваем за проблемами, нас пытаются выжить из собственного жилья», — сказал он. По его словам, не совсем ясно, что раньше мешало городским властям применять к барам-нарушителям 238 статью УК. «Что позволяет думать, что завтра будет не так, как вчера?» — заявил Тигран Алексанян.

Ольга Шелехина, председатель совета дома 27 на улице Рубинштейна рассказала, что после закрытия бара Dovlatov в нем «открылся еще один — без кваркода, без лицензии на алкоголь».



Но если улицу Рубинштейна еще можно назвать барной улицей, то Думская — это «криминальная клоака», заявила жительница соседнего квартала Марина Беляева. По ее словам, на улице свободно можно купить шарики с закисью азота, продажную любовь, а посетители ночных заведений без зазрения совести «испражняются в канал Грибоедова». «Подойти и что-то сказать опасно для жизни — не только для жителей и туристов», — сказала она.

Жители Литейного округа просили призвать к порядку многочисленные кальянные, которые также не дают покоя жителям и нарушают всевозможные нормы.

Легкой победы ждать не стоит, согласились чиновники. Сейчас подпольные бары начали выставлять караульных, которые, завидев вдалеке отряд проверяющих, передают информацию коллегам и те успевают закрыть двери перед носом визитеров, рассказал Максим Мейксин. Но способ будет найден — сейчас идут консультации с правоохранительными органами.

Чиновники также рассчитывают на помощь граждан. Неравнодушным жителям рекомендовали звонить на дежурной службе администрации Центрального района. По словам Александра Ситова, также горячая линия появится в рамках Ситуационного центра.



Проверки будут продолжаться с упором на Центральный район. Участие силовиков в рейдах и возбуждение уголовных дел должно дать эффект, надеется чиновник. Также Смольный намерен подключить ФНС и проверить контрагентов преступных баров, в том числе арендодателей. Все это позволит «раз и навсегда закрыть в разумном периоде» такие заведения, заключил Александр Ситов.

Куратора «подпольной империи» Александра Коновалова и его партнеров на встречу не пригласили. Сам предприниматель сообщил «Фонтанке», что, публикуя «Карту сопротивления», не ожидал таких последствий. «Я ожидал, как минимум, адекватной реакции, но не дубинок в качестве «диалога», рассказал он. Открытое нарушение коронавирусных норм, по мнению Коновалова, отнюдь не повод применения силы в отношении «мирного населения». «Меня бы и били», — сказал он. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»