автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ

Конфликт Смольного с ковид-диссидентствующим бизнесом вылился в открытое противостояние и вышел на федеральный уровень. Событие ночи с 8 на 9 декабря, в изложении их участников, больше походят на сцену из гангстерского боевика. Тем временем оценку ситуации уже дали в Кремле, а ресторатор Евгений Пригожин предложил чиновниками и барменам сесть за стол переговоров. С сопротивлением переговоров не ведем, отозвались в Смольном.

О том, что проверки будут, чиновники честно предупредили бизнес накануне. Смольный поднял перчатку, брошенную предпринимателем Александром Коноваловым: тот опубликовал так называемую «Карту сопротивления», на которой были размещены сведения о барах, готовых работать в нарушение коронавирусных запретов Смольного. Прежние рейды чиновников и Роспотребнадзора особого эффекта не дали: бармены просто срывали пломбы с опечатанных помещений и продолжали работать, хвастаясь этим в социальных сетях.



Терпение чиновников лопнуло. По информации «Фонтанки», на этой неделе состоялась серия консультаций между правительством Петербурга и силовыми структурами. Навести порядок руководство главка попросил лично губернатор Александр Беглов, конкретный план действий обсуждался на совещаниях у вице-губернатора, курирующего вопросы законности, Валерия Пикалева. По словам информированного собеседника «Фонтанки», едва ли не больше всего чиновников возмутила дерзость ковид-диссидентствующего бизнеса. «Многое было в Чикаго и в Америке [во время сухого закона], но чтоб в прессу они писали, какие они герои, такого не было», - говорит он. Сравнения с бутлегерами не случайно — не подчинившиеся коронавирусному режиму бары были также уличены в нелегальной продаже спиртного.

«Мы не будем совершать какие-то резкие, эмоциональные поступки, но список опубликован открыто, поэтому нам предлагают открытые действия», - заявил вице-губернатор Евгений Елин 8 декабря.

При подавлении ковидного бунта было решено задействовать «тяжелую артиллерию». Вместе с чиновниками Смольного и работниками Роспотребнадзора, в рейд вышли сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Последние утром 9 декабря опубликовали сухой отчет о произошедшем. Три бара на пути проверяющих оказались открыты в нарушение ограничительных мероприятий, которые введены в Петербурге последней редакцией постановления правительства города №121. Заведения не только получили протоколы от полиции, но и лишились документов, электронных носителей информации и других предметов, которые представляли интерес для следствия.



По информации «Фонтанки», речь о барах Poison, Noir и Commode. Но именно в последнем разворачивались поистине драматические события. Как рассказала «Фонтанке» управляющая заведением Оксана Василенко, около полуночи в заведении «культурно выпивала» дюжина клиентов, их обслуживали восемь человек Работа велась за закрытыми дверями. В какой-то момент раздался звонок, но открывать вновь пришедшим работница ресепшена побоялась: камера показала, что за дверью толпится несколько десятков людей в форме.



«Фонтанка.ру»

Возможно, что бару бы удалось сделать вид, что «никого нет дома». Но тут один из клиентов начал проявлять настойчивое желание покинуть заведение, а заодно и открыть дверь непрошеным гостям. Его попытались остановить работники Commode. Вероятно, потасовка дала сигнал визитерам — те начали ломать дверь. «Они не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха», - комментирует Василенко. Свои действия стражи порядка не комментировали. «Ничего не рассказывали, не говорили, лицом в пол и дубинкой сверху, девчонкам и парням досталось», - отмечает управляющая. Этот момент попал на видео одной камер наблюдения.



Некоторым клиентам и сотрудникам удалось ускользнуть в суматохе. На остальных были составлены протоколы. Трое работников бара, которые контактировали с пытавшимся выйти посетителем, были задержаны. По мнению Оксаны Василенко, его появление было отнюдь не случайным. Вероятно, это был «подставной человек от полиции», считает она. При этом жестких мер бармены к нему не применяли — «его не били и не скручивали». Связи с задержанными коллегами у руководства Commode до сих пор нет. Информацией о задержании клиентов управляющая не располагает.

«Фонтанка» запросила комментарии у ГУ МВД и Росгвардии, но на момент публикации ответ не поступил. Вице-губернатор Евгений Елин дал версию Смольного о ночных событиях. По его словам, сотрудники правоохранительных органов, явившиеся с проверкой в Commode, освобождали своего коллегу и чиновника Смольного, оказавшихся там в заложниках. «Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и ККИ, которые были внутри, не выпускали», - отметил он.



Евгений Елин считает, что бармены сами спровоцировали действия правоохранительных органов. Во-первых, тем, что открыто заявили о том, что не будут соблюдать коронавирусные ограничения. Во-вторых, тем, что применили силу к чиновникам и сотрудниками правоохранительных органов. Как именно воздействовали бармены, на оказавшихся в их руках представителей власти, чиновник не уточнил. Но это не столь важно: «насилие для рестораторов в отношение жителей неприемлемо», сказал он. «Физически воздействовать нельзя, насильно удерживать нельзя, где эти жители работают, дело десятое», добавил вице-губернатор.

А вот «со стороны полиции насилие - это обязанность», заявил Евгений Елин. «В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка», - подчеркнул вице-губернатор в разговоре с «Фонтанкой».

Скандал с ковид-диссидентсвующими барами уже дошел до Кремля. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встал на сторону Смольного. «Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям», — заявил он.



А вот барное сопротивление неожиданно поддержал ресторатор Евгений Пригожин. «Рестораторы уже год как находятся в аду и, начиная с апреля месяца, на краю гибели. Рестораторы являются де-факто малым бизнесом и лишь немногие средним. Они вынуждены, и я хорошо это знаю не понаслышке, зарабатывать каждую копейку тяжёлым трудом. Но главное, что ко всему прочему они чрезвычайно креативные люди. Значительно креативнее, чем наши псевдооппозиционеры. И поэтому, конечно же, нельзя оставлять незамеченным их крик о помощи и необходимо вступать с ними в диалог», - такое заявление предпринимателя приводит 9 декабря пресс-служба компании «Конкорд» в ответ на запрос издания «Невские новости», которое также принято связывать с Пригожиным.

Но в Смольном считают, что время переговоров прошло. Задержав чиновника и сотрудника правоохранительных органов, бармены перешли черту. «Насилие недопустимо, если мы переходим к насилию, то [это означает] невозможность переговоров с этой категорией ресторанов и рестораторов», - заключил вице-губернатор. А вот для бизнеса, который соблюдает действующие ограничения, власти готовят новые меры поддержки. Какие именно, пока не уточняется.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

