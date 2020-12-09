Четыре человека были доставлены в отдел полиции после рейда СК, полиции, Росгвардии и Смольного по ковид-диссидентским барам. Об этом «Фонтанке» 9 декабря сообщил совладелец заведений Александр Коновалов, который ранее выступил идеологом сопротивления коронавирусному режиму Смольного.



По его словам, накануне ночью сотрудники правоохранительных органов ворвались в бар Commode на улице Рубинштейна, выломав закрытую дверь. Видео запечатлело, как люди лежат на полу, а стражи порядка орудуют дубинами. Досталось, в том числе, девушкам, рассказал Коновалов.