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Ночной рейд СК по барам: лежащих на полу посетителей отходили палками

Четыре человека были доставлены в отдел полиции после рейда СК, полиции, Росгвардии и Смольного по ковид-диссидентским барам. Об этом «Фонтанке» 9 декабря сообщил совладелец заведений Александр Коновалов, который ранее выступил идеологом сопротивления коронавирусному режиму Смольного.

По его словам, накануне ночью сотрудники правоохранительных органов ворвались в бар Commode на улице Рубинштейна, выломав закрытую дверь. Видео запечатлело, как люди лежат на полу, а стражи порядка орудуют дубинами. Досталось, в том числе, девушкам, рассказал Коновалов.

Фонтанка.ру

«Четыре человека доставлены в 28-й отдел полиции, связи с людьми нет», — сказал предприниматель.

СК сообщал, что в ночь с 8 на 9 декабря принял участие в ночном рейде по барам, которые не выполняют коронавирусные ограничения. По данным ведомства, нарушения нашли в трех заведениях в центре Петербурга.

Бары не только получили протоколы о нарушениях, следователи также изъяли у них документы, электронные носители информации и другие предметы, которые представляют интерес для следствия. По результатам их исследования СК обещает принять процессуальное решение.

«Фонтанка» запросила комментарии у ГУ МВД и Росгвардии.

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Комментарии (5)

gencon
Этих росгвардейцев в горячую точку отправить. Там в них не пластиковые стаканчики полетят.... Приедут шёлковые, и будут с митингующими коррупционеров ловить
Fog78
Охренели совсем, людей на пол и дубинками .
262126571
Это хорошо. Все эти завсегдатаи баров кроме как палкой по ребрам не поймут языка. Еще вот так бы в метро с безмасочниками.
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