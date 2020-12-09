Четыре человека были доставлены в отдел полиции после рейда СК, полиции, Росгвардии и Смольного по ковид-диссидентским барам. Об этом «Фонтанке» 9 декабря сообщил совладелец заведений Александр Коновалов, который ранее выступил идеологом сопротивления коронавирусному режиму Смольного.
По его словам, накануне ночью сотрудники правоохранительных органов ворвались в бар Commode на улице Рубинштейна, выломав закрытую дверь. Видео запечатлело, как люди лежат на полу, а стражи порядка орудуют дубинами. Досталось, в том числе, девушкам, рассказал Коновалов.
Фонтанка.ру
«Четыре человека доставлены в 28-й отдел полиции, связи с людьми нет», — сказал предприниматель.
СК сообщал, что в ночь с 8 на 9 декабря принял участие в ночном рейде по барам, которые не выполняют коронавирусные ограничения. По данным ведомства, нарушения нашли в трех заведениях в центре Петербурга.
Бары не только получили протоколы о нарушениях, следователи также изъяли у них документы, электронные носители информации и другие предметы, которые представляют интерес для следствия. По результатам их исследования СК обещает принять процессуальное решение.
«Фонтанка» запросила комментарии у ГУ МВД и Росгвардии.