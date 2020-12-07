Фото: предоставлено ассоциацией «Рестоград»

В Петербурге появилась карта ресторанов, отменивших себе новогодний локдаун. Страница под названием «Карта сопротивления» заработала 4 декабря. В описании проекта говорится, что его цель — противостояние коронавирусной политике властей, наложивших жесткие ограничения на работу общепита в преддверии праздников и во время новогодних каникул. Утверждая новые запреты, власти не предоставили бизнесу никаких мер поддержки. Предприниматели вынуждены лезть в долги, чтобы платить за аренду, налоги, зарплаты, говорится на странице. В то же время в городе «продолжают работу новогодние ярмарки и фестивали, площадки для мероприятий, проходят массовые спортивные события».



Исполнение 121-го постановления грозит бизнесу гибелью, продолжение работы вопреки запрету — дает «призрачный шанс выжить». «Общепит может устоять, если люди будут посещать их, пить и есть», — сообщают авторы проекта. В описании также отмечается, что заведениям из числа сопротивления помогают «умелые юристы, ведущие войну ещё с первой волны», на этой фразе стоит ссылка на интервью изданию «Медуза» предпринимателя Александра Коновалова, который ранее уже открыто бросил вызов Смольному, отказавшись соблюдать «комендантский час» для общепита.

Сейчас на карте 43 заведения — в том числе известные бары на улице Рубинштейна, Невском проспекте, Литейном проспекте, улице Жуковского. Многие из них — партнеры того самого Александра Коновалова. Сам предприниматель подтвердил «Фонтанке», что является инициатором создания «Карты сопротивления». «Мы работаем в открытую, потому что этому нельзя подчиняться. Для чиновников это трусливые решения «как бы чего не вышло», для нас это жизнь. 8 тысяч человек работают в заведениях, которые в той ли иной степени взаимодействуют со мной. Этим людям до 15 января (до этой даты продлено действие 121-го постановления. — Прим. ред.) на что прожить?» — отметил он.



Вступить в ряды сопротивления и добавить свой бар на карту может любой желающий. «Это рассчитано на то, чтобы как можно больше людей присоединилось. Пройдет неделя, и будет 1000 ресторанов, посмотрим, как 1000 ресторанов Беглов будет уничтожать», — строит планы Александр Коновалов. Сколько заведений, размещенных сейчас на странице, не являются его партнерами, предприниматель уточнить затруднился.

Призыв Александра Коновалова перекликается с риторикой самого Смольного. Так, в конце октября «стать участниками сопротивления» агитировал бизнес вице-губернатор Евгений Елин. Правда, он предлагал всего лишь носить маски и тем самым бороться с вирусом.

В Смольном уже ознакомились с перечнем ковид-диссидентских баров и готовы подавить бунт, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. «Карта станет подспорьем для дальнейших проверок, значительную часть адресов уже отработали», — сказал он.

По данным «Фонтанки», с 4 по 6 декабря чиновники Смольного в компании с сотрудниками Роспотребнадзора и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверяли ночные заведения на улицах Рубинштейна, набережной канала Грибоедова, Садовой улице, Купчинской и Заневском проспекте. За нарушение коронавирусного режима и правил продажи алкоголя была приостановлена деятельность семи баров («Скандал», «Commode», «POISON», «Трудовые будни», «Плед», «Фабрика», «Зодиак»). У предпринимателей были изъяты 136 литров алкоголя, возбуждены дела об административных правонарушениях, двери опечатаны.



Но, по словам Александра Коновалова, сломить сопротивление бизнеса чиновникам пока не удалось. «Все заведения, которые опечатаны, открываются ровно через минуту после того, как эти [чиновники] уезжают», — заявил он. Сотрудники бара «Плед» на Садовой улице засняли, как срывают печати и устраивают стихийный митинг перед лицом проверяющих, спрашивая: «На что нам жить?», «Как работать?» и «Какие у вас зарплаты?»

предоставлено Александром Коноваловым

Санкции пока тоже не произвели впечатления. Объем изъятого алкоголя — примерно 20 литров на одно заведение — вряд ли будет критичным. «Чихать на штрафы, платить не будем», — подчеркнул предприниматель. Отвечая на вопрос, как он оценивает итоги полуторамесячного противостояния со Смольным, Александр Коновалов уверенно говорит: «100:0 в нашу пользу».

Но Смольный уже готовит ответный удар. Нарушителям вскоре грозит проверка на предмет соблюдения налогового законодательства. «В то время как врачи города спасают жизни, испытывая безумные перегрузки, защищая жителей нашего города, некоторые предприниматели считают, что спасти бизнес важнее, чем жизни людей, и цинично нарушают запреты, введенные 121-м постановлением правительства Санкт-Петербурга. Мы никак не можем допустить такой ситуации», — заявил зампредседателя комитета по промышленной политике и глава Ситуационного центра Александр Ситов.



Владельцы других заведений Северной столицы не в восторге от идеи простоять закрытыми все праздники, пока их конкуренты работают, но вступать в ряды «сопротивления» не хотят. «К Коновалову не присоединимся. Мы приняли однозначное решение, что работаем в правовом поле и действуем законными методами — мы пишем письма, мы пытаемся через СМИ донести позицию. Участвуем в обсуждениях, но не переходим черту», — прокомментировал «Фонтанке» Александр Ружинский, исполнительный директор объединения «Рестоград», представляющего интересы 30 ресторанных сетей Петербурга (всего около 300 заведений).

Ранее организация предложила Смольному ограничить закрытие общепита 31 декабря и 1 января, а также разрешить обслуживать клиентов до 24.00, а в 23.00 лишь закрывать кассу, как это сделано в Москве. «Надеемся, что удастся убедить откатить меры назад», — отметил Александр Ружинский.

Пока рестораторы провели мирную акцию протеста. В выходные в заведениях участников «Рестограда» и присоединившихся к ним предпринимателей прошел флешмоб: владельцы размещали воздушные шарики с надписью «Скоро сдуюсь», в надежде привлечь внимание чиновников к своей незавидной участи. Звонков из Смольного пока не поступило, но внимание на акцию обратила внимание телеведущая Ксения Собчак.

Фото: предоставлено ассоциацией «Рестоград» Фото: предоставлено ассоциацией «Рестоград» Фото: предоставлено ассоциацией «Рестоград» Фото: предоставлено ассоциацией «Рестоград» Фото: предоставлено ассоциацией «Рестоград» Фото: предоставлено ассоциацией «Рестоград»

«Закрытие ресторанов в Петербурге с 30 декабря по 3 января — сплошное лицемерие. Вот скажите, чем ковид 29 декабря отличается от ковида 30 декабря? Или работа за закрытыми шторами Роспотребнадзору города интересна больше? Неудивительно, что рестораторы решились дать хоть какой-то отпор. «Скоро сдуюсь», — лозунг флешмоба и основной посыл властям», — написала она в своем телеграм-канале.

Ксения Собчак не принимает участия в принятии решений о коронавирусных ограничениях в Петербурге, признает Александр Ружинский. «Но благодаря её медийному весу можно надеяться на принятие определенных решений — федеральные власти почитывают телеграм-канал Ксении», — уверен глава ассоциации рестораторов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»