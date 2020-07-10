«ОМОН помог — рестораторы забегали». Смольный готовит эксперименты для улицы Рубинштейна

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Коронавирусные ограничения окончательно похоронили имидж улицы Рубинштейна как гастрономической достопримечательности, превратив ее в «Геленджик» и «вторую Думскую». Постоянные визиты полиции и конкуренция нелегальных торговцев заставили рестораторов искать примирения с жителями. «Не хотите ОМОНа — договаривайтесь», — отозвались чиновники и пообещали возглавить процесс.

Встреча жителей и рестораторов улицы Рубинштейна 9 июля, инициированная депутатами МО «Владимирский округ», поделилась четко на два акта. В прологе глава муниципалитета Денис Тихоненко обозначил цель — наладить диалог между конфликтующими сторонами и выработать совместные шаги для наведения порядка. Вначале противники, разделенные баррикадой стола, обменялись предупредительными выстрелами. От собственников квартир выступил Георгий Матвеев, председатель общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна». 86 заведений на 34 дома — явный перебор, заявил он. Отсюда и другие проблемы — чрезмерная нагрузка на коммуникации, нарушение закона (как в части перепланировок, так и использования общедомового имущества). Как мотыльки на свет слетаются нетрезвые люди, которые затем превращаются в неуправляемую толпу, а с ними другие источники беспорядка — музыканты-попрошайки и лошади.



От рестораторов первым взял слово Александр Варданян, совладелец одного из старожилов Рубинштейна, ресторана «Фартук». «Безобразие», творящееся сейчас на улице, волнует владельцев заведений не меньше, чем жителей, заявил он. Коллегу поддержал хозяин чебуречной «У Ларисы» Ринат Умяров. «Мы хотели сделать гастрономическую улицу», — сказал он. Но получился «Геленджик», подытожил совладелец «Анонимного общества усердных дегустаторов» Юрий Ялин. Предприниматели призвали жителей пойти на мировую с добропорядочными рестораторами. «Мы можем уйти, «Геленджик» не уйдет», — сказал Ринат Умяров. «Это фестиваль без правил. Если мы это не возглавим, никто не сможет навести порядок», — добавил Александр Варданян.

«Вы арендаторы, вы в гостях», — отозвалась жительница Елена Кисличенко. По ее словам, соблюдать требования закона в объектах культурного наследия априори невозможно, а переговоров с нарушителями, как и террористами, быть не может.

«В нашем ресторане «48 стульев» ни одной незаконной перепланировки», — похвастался его совладелец Максим Нестеров.



«Вы на жилом этаже — можете собираться [на выход]», — возразили соседи.

«У нас нет конфликта с государственными органами», — сказал Ринат Умяров.

«Будет», — пообещали жители.

Тем не менее и среди обитателей улицы нашлись сочувствующие рестораторам. К примеру, Андрей Сидоров из дома 19 рассказал, что само по себе соседство с барами ему по душе, а вот из-за шума на улице спать невозможно. «Виноваты обыватели, которые приезжают из новостроек и отдыхают по своему разумению», — сказал он.

Но попытки рестораторов размахивать белым флагом, предлагая согласованно закрывать заведения в определенное время и патрулировать улицу собственными силами, потонули в ответных претензиях: как ни крути, бары — корень всех проблем. Время, когда можно было искать компромисс, безвозвратно упущено, дали понять активисты. На резонный вопрос, зачем же они сюда пришли, жители ответили, что хотели пообщаться с городскими властями и полицией, но никак не с рестораторами. «Мы собственники, вы арендаторы, это собрание нелегитимно <...> Хотите усмирять клиентов — усмиряйте. Мы с вами все равно будем судиться», — заявила жительница дома номер 16 Светлана Петрова.



На этом можно было уже расходиться. Но спустя полтора часа после начала круглого стола прибыл самый желанный гость — глава Центрального района Максим Мейксин. Извинившись за опоздание («совещание у губернатора по благоустройству»), он перечислил инициативы, которые намерены предпринять городские власти, чтобы, наконец, навести порядок на улице.

Решить проблему в настоящее время мешают «пробелы в законодательстве». Во-первых, нужно прописать в законе необходимость согласовывать с властями график работы заведений. Сейчас на эту тему ведутся консультации с Минпромторгом. Если профильное ведомство поддержит идею, пакет поправок в федеральное законодательство могут подготовить «в сентябре-октябре».

Вторая инициатива — рассчитывать городские нормативы по уборке улиц не по числу «прописанных» жителей, а по фактическому. Так, в Центральном районе зарегистрировано 220 тысяч человек, но с учётом туристов, проживающих в хостелах и гостиницах, почти втрое больше. «На эту тему мы уже разговаривали с Александром Дмитриевичем (губернатором Бегловым. — Прим. ред.)», — сказал Максим Мейксин. Эти изменения могут быть внедрены уже со следующего года. Аналогичным образом имеет смысл пересчитать нормативы МВД, чтобы увеличить численность ГУВД по Петербургу. Второй вариант — создать муниципальную полицию, но для этого также понадобятся изменения в федеральном законодательстве. Сейчас власти вынуждены привлекать ОМОН и Росгвардию для наведения порядка на Рубинштейна.



Третья инициатива — поправки в антитабачное законодательство. Сейчас вместо оборудованных курительных комнат посетителям ресторанов и баров приходится выходить на улицу. «Мы работаем с Госдумой, чтобы внести такие комнаты в закон», — сказал глава района. Четвертое нововведение — заключение договоренностей с полицией, которые позволили бы ей привлекать к ответственности нарушителей городских законов, к примеру, регулирующих правила торговли. Сейчас это могут делать чиновники Смольного, но у них зачастую не хватает ресурсов.

Также установлению порядка способствовало бы включение улицы Рубинштейна в зону платной парковки. По словам Максима Мейксина, это произойдет уже в следующем году. От идеи сделать улицу пешеходной Смольный отказался, но платная парковка должна снизить трафик на барной магистрали. Правда, по словам жителей, для барной магистрали в этом случае было бы логично прописать исключение в законе и вводить платную парковку не до 20:00, а после 20:00. «Мы можем согласовать отдельный регламент по Рубинштейна и сделать платную парковку круглосуточной», — пообещал глава района.



Правда, до тех пор, пока все эти идеи не реализованы, жителям и барменам все же придется искать компромисс. Раз идея «общественного договора», предложенная администрацией в прошлом году, не зашла, чиновник предложил строить диалог в рамках рабочей группы, которую готов лично возглавить.Также в нее войдут представители советов домов и владельцы заведений, а также УМВД Центрального района. Ее задачей станет выработка «общих принципов работы ресторанов». «С остальными будем разбираться», — пообещал он. Глава района не стал скрывать, что отчасти к налаживанию диалога бизнес подтолкнули сами городские власти. «Коронавирус помог — количество жалоб на Рубинштейна упало в разы. Но и ОМОН помог — рестораторы забегали», — сказал он.

Предложения будут не только обсуждать, но проверять на прочность. Первыми экспериментами может стать добровольное ограничение ресторанами времени своей работы, а также привлечение частных охранных предприятий для патрулирования территории, прилегающей к заведениям. Хотя максимум, что они смогут, это сделать замечание и вызвать полицию, признал чиновник. Но администрация готова взять на себя роль координатора взаимодействия между ЧОП и правоохранительными органами.



Некоторые собственники квартир выступили против такой идеи. «Мы хотим настоящую полицию. Вы нас хотите загнать в резервацию? Мы на индейцев похожи?» — возмутилась Светлана Петрова. По ее мнению, улица нуждается в ребрендинге, и вместо баров нужно открывать на Рубинштейна ювелирные магазины. «Я представляю заголовки СМИ — «Рубинштейна превращается в Золотую улицу», — отозвался глава района.

Активистов, которые требовали выселить все бары разом, Максим Мейксин призвал быть реалистами, а тех, кто знает, как моментально навести порядок, пригласил устроиться поработать в администрацию. Пока же чиновники готовы действовать «в рамках законодательства». Например, все новые заявки по размещению нестационарных торговых объектов и летних кафе администрация отклонила, а ряд согласованных ранее исключила из схемы размещения из-за близости с образовательными учреждениями.

Проблему неправильной парковки и несогласованных столиков, мешающих проходу, глава района предложил решить в онлайн-формате. «Давайте создадим чат «ВКонтакте», я готов данные отдавать полиции, если есть возможность делать видео- и фотофиксацию», — сказал он. Условие одно — если дело дойдет до суда, жителями придется выступить свидетелями. Активисты идею горячо поддержали. «Я стою все время на балконе и все снимаю», — призналась Светлана Петрова.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»