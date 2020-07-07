«Вторая Думская нам не нужна». Рестораторы создают на барной улице «дружину Рубинштейна»

Ночные вакханалии на главной барной улице Петербурга переполнили чашу терпения не только жителей, но и местных рестораторов. Конфликт грозит перерасти в войну между разными форматами «ночной жизни».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Защитники «интеллигентного пьянства» опасаются превращения Рубинштейна во «вторую Думскую». Они недовольны конкуренцией торговцев «с колес», а также постоянными рейдами полиции и ОМОНа, внимание которых далеко не всегда направлено на зачинщиков беспорядков. Бармены создали инициативную группу и рассчитывают на помощь жителей и властей. О том, как остановить маргинализацию главной барной магистрали, «Фонтанке» рассказал совладелец ресторана Bekitzer Павел Штейнлухт.

— На днях в социальной сети Facebook был опубликован манифест, в котором владельцы заведений на улице Рубинштейна говорят о намерении объединиться, чтобы навести порядок на улице. Что это за объединение и в чем его цель?



— Объединение рестораторов — давно назревшая потребность. Есть проблема диалога между властью, жильцами и между ресторанным сообществом. Мы с вами являемся свидетелями нескольких таких историй. Одна — улица Рубинштейна, другая — законопроект господина Четырбока. Объединить весь город не так просто. Мы с Алексеем (Буровым, владельцем Smoke BBQ. — Прим. ред.) начали с Рубинштейна, и надеемся, что эта история будет дальше развиваться. Мы создали диалог в Telegram, в котором, процентов 90% собственников бизнеса с Рубинштейна. Это чуть больше 40 человек, но у кого-то не по одному, а по 2–3 проекта.

— Местные жители говорят, что там более 80 заведений.

— 80? Интересно. Значит, по два в доме. Но я говорю про наиболее яркие. Думаю, [в нашей группе] заведений 60 — точно.

— То есть это пока на уровне некоего чата в Telegram. Будет ли ваше объединение оформлено как-то официально?

— Мы думаем об этом. Но, возможно, стоит объединятся не только рестораторам между собой, а вместе с жильцами. Мне кажется, что категорически неправильно представлять нас как две оппозиционные силы. Мы ничем не отличаемся от жильцов. У них основной аргумент, что они там купили квартиры, а мы тут снимаем. Но количество денег и сил, вложенных в ремонты и создание ресторанных проектов, иногда больше, чем стоимость квартиры.



— Тогда против кого дружите? Разве не рестораны — зачинщики «вакханалии», на которую жалуются владельцы квартир?

— Это наша общая проблема. Ограничения в связи с ковидом приводят к проблемам не только на Рубинштейна, но и в других местах. Это и Марсово поле, которое было заполнено людьми, потому что остальные парки были закрыты, и переполненные пригородные электрички. Но этому уделяется меньше внимания, хотя количество людей, которые там соприкасается, больше в разы, чем на Рубинштейна.

— Чем недовольны жители, понятно. Но барам такое скопление людей должно быть выгодно — они же потратят у вас деньги.

— То, что происходит на улице Рубинштейна в последнее время — на грани общественного порядка. И никому не нужно, чтобы эта грань пересекалась. Когда мы видим огромное количество людей в измененном состоянии, когда мы видим автомобили, из которых продают шарики с газом, алкоголь и что угодно, это раскручивается как маховик. Это и шум, и агрессия, и всевозможные нарушения порядка. Эта ситуация может в любой момент выйти из-под контроля, и начаться то, что происходит на Думской. Нам это не нужно. Такой контингент вытесняет нормальных людей.



— Но, может быть, когда бары откроют, вернется ваша целевая аудитория?

— Возможно — да, возможно — нет. Но мы не хотим, чтобы экосистема существовала в состоянии стресса и войны. Мы же помним основной принцип демократии: каждый свободен до тех пор, пока он не нарушает свободу другого. В данном случае бары и рестораны ориентированы на европейский и американский опыт. Там взаимное уважение — это ценность. Для нас, я могу сказать за себя и за своего партнера Илью Базарского, это тоже абсолютная ценность.

— Можно ли говорить, что противостояние между жителями и барами перешло уже чуть ли не в «гражданскую войну» иного рода — между добропорядочными барами и условно маргинальным бизнесом?

— Я бы не сказал, что это прямо война, просто потому, что это не так давно началось. Но коронавирус вносит постоянные изменения в реальность, и уходит много сил, чтобы под них подстроиться. Нам всем надо пообщаться нормально и разобраться в том, что происходит и почему. Например, тот факт, что [когда рестораны были закрыты] люди ходили по улице, покупали напитки навынос, но не могли сходить в туалет, это было непродуманным и неудобным для всех. Но человек, который очень сильно хочет в туалет, справляет нужду там, где это возможно — в какой-нибудь подворотне, это физиология. Но теперь, поскольку нам разрешили [пускать в туалет посетителей летних веранд], этой проблемой тут же станет меньше.



— Итак, сейчас есть некий чатик, некий манифест. Что дальше?

— Надо заниматься обеспечением порядка. Тех, которые приходят на Рубинштейна, нарушают порядок, — их контролировать и урезонивать. Мы разобрали улицу на участки и контролируем не только собственную террасу, но и саму улицу.

— И в чем этот контроль заключается?

— У наших сотрудников есть инструкции, относительно того, что они делают, а что нет. Раньше было так: если в заведение пришел человек, который плохо себя ведет, оскорбляет и барагозит, вы нажимаете кнопочку, приезжает вневедомственная охрана и выводит его из помещения. Дальше она или отводит его за угол и говорит «иди домой», или, если совсем набарагозил, вызывает полицию и держит его за руку до ее приезда. Новая инструкция, которая будет у наших управляющих, будет выглядеть так: мы стоим на улице и внимательно смотрим вокруг. Если на «нашем» куске улицы происходит что-то неправильное, кто-то едет на крыше автомобиля, орет песни, заходит в подворотню и начинает мочиться, то вы для начала пытаетесь решить вопрос цивилизованно, подойдя и попросив прекратить. Если не получается, вызываете полицию, которая должна приехать и этот автомобиль эвакуировать.



— Жильцы постоянно звонят в полицию. Но полиция или не приезжает, или уже никого не находит на месте.

— Понятно, что когда начинается драка, она может длиться секунды, минуты, — никакая полиция не успеет приехать. Надо создать атмосферу, в которой эта драка не успеет начаться. Но на какое-то ближайшее время, на месяцы или, может быть, годы, дежурство на улицах полиции — правильный сценарий.

— До этого власти говорили: у нас не хватает ресурсов.

— В это я не могу поверить. Последние дни показали, что они находятся. Но пока петух не клюнет, все бездействуют.

Но какое-то количество ситуаций разруливается без полиции. Если от каждого ресторана есть один менеджер, которому дана такая инструкция, то на улице появляется 80 человек, которые подходят к людям и просят их не барагозить, это уже очень неплохо. В прошедшие выходные мы начали работать в этом направлении.

— То есть вы ходили и делали замечания тем, кто громко слушал музыку и владельцам автомобилей, которые парковались на проезжей части? Они вас слушали и сами сбавляли обороты?



— Я сам находился в больнице и не могу сказать, как это точно происходило. Но я не верю в то, что можно за один раз все поменять. Но если есть воля и инициатива — а она есть — мы рано или поздно успеха добьемся.

— Но в прошлые выходные на Рубинштейна всю ночь дежурил ОМОН. Может быть, это его присутствие успокоило гуляющих, а не ваши увещевания?

— Это формат, очевидно, экстремальный. Это рейды, которые показывают по телевизору. А есть другие рейды, — когда заходит молодой человек, приобретает алкоголь, а потом выясняется, что ему 17 лет, хотя выглядит он на 30, — своего рода провокация. От этого страдают добропорядочные рестораны. Точное количество штрафов, которое получили участники нашей группы, я не скажу. Но с десяток, наверное, есть.

— ...Но вы же должны паспорт спрашивать?

— В момент, когда идет сервис, это не всегда реально. И если бы нам приводили ребенка, то да. Но человек реально выглядит на 30.

— Выходит, полиция не может справиться с реальным зачинщиками вакханалии, которые торгуют с машин запрещенным и нарушают покой жителей, но при этом отрабатывает свою повестку, провоцируя добропорядочные заведения?

— Вместо того, чтобы найти глобальное решение проблемы, полиция карает и пытается на локальном отрезке времени продемонстировать недовольство города. Своего рода показательная порка. Это как в медицине: можно лечить причину, а можно бороться с симптомами. Но если ты поборол один симптом, возникает другой, потому что есть корневая проблема. Такими рейдами, как занимается полиция, сейчас, заниматься каждый день невозможно. Вы как гость ресторана тоже будете не очень рады, если туда заваливается полиция.

— Альтернатива ОМОНу — это «народные дружины» рестораторов? Все ли ваши коллеги готовы к этом подключится?

— Да. Во всяком случае они так написали. Дальше надо понять, мы формализуемся как некое сообщество рестораторов или как сообщество рестораторов и жильцов.

— Собственники квартир согласны?

— 9 июля будет встреча с администрацией [Центрального района] и жильцами, там мы озвучим наши предложения.

— Круглые столы столы уже проходили. И инициативные группы создавались и дорожные карты писались. Почему сейчас должно получиться?

— Важно, чтобы появился набор людей, готовых маслить конструктивно. Я не присутствовал на предыдущем круглом столе, но там было не очень конструктивно. Когда звучат реплики «всех запретить» — это неправильно.

И жильцам, и ресторанам, нужно, чтобы на улице царил мир и покой. Если для этого в постоянном режиме нужно 2–3 наряда полиции, которые будут чинно прогуливаться, пусть они там будут. Но, на мой взгляд, это правильнее, чем эти огромные автомобили с ОМОНом.

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

