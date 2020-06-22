«Вакханалия полная». Как улица Рубинштейна стала центром ковид-вечеринок
Ночной отрыв в выходные уже заставил аборигенов ностальгировать по «барной эпохе»: музыка с балконов, алкоголь навынос, кальяны из багажников машин и торговля запрещенным уже привлекли внимание полиции. Но эффект длился недолго.
Несмотря на запрет работы баров, улица Рубинштейна вновь стала сердцем ночной жизни Петербурга. Все выходные на главной ресторанной авеню Петербурга ревела музыка, подвыпившая публика отплясывала на тротуарах и на проезжей части, дым кальянов «до третьего этажа», были даже замечены ночные пробки. Кадры с ночной дискотеки, снятые очевидцами в ночь с пятницы на субботу, разлетелись в соцсетях. И привлекли еще больше народу.
Как рассказали «Фонтанке» местные жители, веселая публика начала возвращаться на Рубинштейна еще в начале июня. «Настали теплые дни, и все устали сидеть дома. Заведения не работают, поэтому скопление людей оказывается на улицах», — рассказывает активист Василий Правдин.
Центры притяжения — бары, которые разливают алкоголь навынос. Сейчас в таком формате работает больше половины заведений, говорит член правления организации «Граждане Рубинштейна» Ольга Устян. По ее словам, весной некоторые рестораторы пробовали работать «за закрытыми дверями», но в итоге отказались от этой идеи, и жалоб от соседей на них сейчас нет. Но после того, как власти Петербурга анонсировали перезапуск летних кафе, многие бары выставили столы и стулья и начали монтировать веранды. «Но люди готовы сидеть не только за столами, но и на асфальте, подоконниках — лишь бы почувствовать такой карантинный комфорт», — отмечает она.
Ночная жизнь начала оживать неделю назад, но носила «точечный характер», рассказывает жительница дома № 16 Светлана. Но то, что творилось на улице в минувшие выходные, по ее мнению, больше напоминало «спланированную акцию».
«В пятницу приехали машины типа джипов: в багажнике стоят кальяны. Что в них было, не знаю, но воняло куревом ужасно. Есть подозрения, что там и запрещенным торговали», — отмечает она.
Один из баров выставил перед входом фуд-трак, где готовят гамбургеры. «Вонь от 12-го дома достигает 16-го — как будто там крематорий», — делится ощущениями она. «Приезжают машины, оттуда происходит продажа алкоголя, закусок, кальяна и «шариков», они по всей улицы рассредоточены. Но принадлежат ли они предприятиям общепита или это частные лица, не можем сказать», — комментирует Ольга Устян.
Публика начинает стекаться на Рубинштейна, когда закрывается метро. Многие приходят со своим спиртным. «Я наблюдал, как люди приносят прямо в рюкзаках пиво и другие напитки и там употребляют на месте», — говорит Правдин. Ни о каком соблюдении норм социального дистанцирования речи не идет: официанты выносят на подносе в рюмках коктейли в открытом виде — ни масок, ни перчаток на них нет. Гуляющие тоже склонны исповедовать ковид-диссидентство: средств защиты не носят, выпивку спокойно передают друг другу.
«По мере увеличения градуса накаливаются и страсти, люди не замечают уровень громкости шума, машины подъезжают, открывают окна и включают музыку на всю катушку», — жалуются местные жители. Градуса веселья добавляют и бары: музыка звучит из окон как бы закрытых заведений, где-то диджеи выступали с балконов.
Выплеснувшаяся на улицы ночная жизнь заставила собственников квартир ностальгировать по барной эпохе. «Уровень дискомфорта для жителей повышен в 10 раз от того, когда люди находились внутри помещений. Так хоть музыка была в баре, теперь люди гудят, пьют, курят, танцуют, кричат — вакханалия полная», — сетует Василий Правдин.
Замечания, сделанные гуляющим, не возымели успеха. По словам жителей, привлечь полицию тоже оказалось не так просто. «За пятницу я позвонила в полицию 20 раз и оставила 4 жалобы на бездействие, в субботу — примерно столько же. Но после видео, разошедшегося в сетях, решили, что надо приехать», — рассказывает Светлана.
«Мы с другом ходили, снимали на видео, просили сделать потише и убрать машину. Нам говорили: «Вам что, больше всех надо?» или предлагали голову свернуть — в нецензурной форме», — добавляет Василий Правдин. Прибывший через несколько часов наряд полиции не слишком преуспел в наведении порядка. «Просто записывали номера машин, которые стояли на тротуаре, делали замечания. Пробыли примерно до полтретьего, потом приехали машина ППС, кого-то забрали», — рассказывает активист.
Сами полицейские отчитались о рейде, который проводили в ночь с субботы на воскресенье, уже в понедельник утром. Нарушения нашли в пяти заведениях, двое барменов получили протоколы за продажу выпивки несовершеннолетним. В третьем нашли под сотню бутылок нелегального алкоголя, в четвертом и пятом — нарушались санитарные нормы. Кроме того, в одном из этих заведений «заодно» нашли компанию, злоупотреблявшую чем-то покрепче спиртного. Роспотребнадзор подписал определение о приостановлении деятельности двух заведений — каких, не сообщается.
Также полицейские навестили круглосуточный магазин, в котором шла бойкая торговля. После визита сотрудников продавать было нечего — изъяли около 500 бутылок со спиртным. «В отдел полиции доставлен 21 правонарушитель: 9 человек за употребление алкоголя в неположенном месте, 7 — за мелкое хулиганство и 5 человек — упомянутая компания наркоманов. Оценивая результаты профилактического рейда, полиция Центрального района решила проводить такие мероприятия на постоянной основе», — подытожили в полиции.
Но жители усилиями правоохранительных органов не слишком довольны. «Это была точечная работа — останавливались у отдельных скоплений людей и заведений. Когда полиция отъезжала, музыка из машин и танцы возобновлялись», — подчеркивает Ольга Устян. С воскресенья на понедельник гулянья велись уже с меньшим размахом, но, скорее, потому, что петербуржцы решили выспаться перед рабочей неделей, а туристы выходного дня вернулись домой.
«Мы поняли, что большого эффекта от вызова полиции нет, думаем, что можем сделать», — заключает активистка.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»
Противостояние барменов и рестораторов с владельцами жилья на улице Рубинштейна разгорелось в 2018 году, когда из-за чемпионата мира по футболу число заведений сильно увеличилось. Нарекания вызывали громкая музыка в ночное время, шум, который устраивают пьяные посетители, курение под окнами. Союзника собственники квартир нашли в лице Роспотребнадзора. После проверок которого ряд баров оказались вне закона — но продолжили работать, сменив юрлица. Страсти накалились весной и летом 2019 года: во время вечеринки юридического форума жители высказали протест, разместив на балконах баннеры и растяжкки. Также без столкновений не обошелся фестиваль стендапа. Власти Петербурга предложили сторонам поискать компромисс и заключить «общественный договор». Но диалоги не привели к примирению.