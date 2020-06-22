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22.06.2020 14:49
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«Вакханалия полная». Как улица Рубинштейна стала центром ковид-вечеринок

Ночной отрыв в выходные уже заставил аборигенов ностальгировать по «барной эпохе»: музыка с балконов, алкоголь навынос, кальяны из багажников машин и торговля запрещенным уже привлекли внимание полиции. Но эффект длился недолго.

Фото: скриншот видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Несмотря на запрет работы баров, улица Рубинштейна вновь стала сердцем ночной жизни Петербурга. Все выходные на главной ресторанной авеню Петербурга ревела музыка, подвыпившая публика отплясывала на тротуарах и на проезжей части, дым кальянов «до третьего этажа», были даже замечены ночные пробки. Кадры с ночной дискотеки, снятые очевидцами в ночь с пятницы на субботу, разлетелись в соцсетях. И привлекли еще больше народу.

Как рассказали «Фонтанке» местные жители, веселая публика начала возвращаться на Рубинштейна еще в начале июня. «Настали теплые дни, и все устали сидеть дома. Заведения не работают, поэтому скопление людей оказывается на улицах», — рассказывает активист Василий Правдин.

Центры притяжения — бары, которые разливают алкоголь навынос. Сейчас в таком формате работает больше половины заведений, говорит член правления организации «Граждане Рубинштейна» Ольга Устян. По ее словам, весной некоторые рестораторы пробовали работать «за закрытыми дверями», но в итоге отказались от этой идеи, и жалоб от соседей на них сейчас нет. Но после того, как власти Петербурга анонсировали перезапуск летних кафе, многие бары выставили столы и стулья и начали монтировать веранды. «Но люди готовы сидеть не только за столами, но и на асфальте, подоконниках — лишь бы почувствовать такой карантинный комфорт», — отмечает она.

Ночная жизнь начала оживать неделю назад, но носила «точечный характер», рассказывает жительница дома № 16 Светлана. Но то, что творилось на улице в минувшие выходные, по ее мнению, больше напоминало «спланированную акцию».

«В пятницу приехали машины типа джипов: в багажнике стоят кальяны. Что в них было, не знаю, но воняло куревом ужасно. Есть подозрения, что там и запрещенным торговали», — отмечает она.

Один из баров выставил перед входом фуд-трак, где готовят гамбургеры. «Вонь от 12-го дома достигает 16-го — как будто там крематорий», — делится ощущениями она. «Приезжают машины, оттуда происходит продажа алкоголя, закусок, кальяна и «шариков», они по всей улицы рассредоточены. Но принадлежат ли они предприятиям общепита или это частные лица, не можем сказать», — комментирует Ольга Устян.

Публика начинает стекаться на Рубинштейна, когда закрывается метро. Многие приходят со своим спиртным. «Я наблюдал, как люди приносят прямо в рюкзаках пиво и другие напитки и там употребляют на месте», — говорит Правдин. Ни о каком соблюдении норм социального дистанцирования речи не идет: официанты выносят на подносе в рюмках коктейли в открытом виде — ни масок, ни перчаток на них нет. Гуляющие тоже склонны исповедовать ковид-диссидентство: средств защиты не носят, выпивку спокойно передают друг другу.

«По мере увеличения градуса накаливаются и страсти, люди не замечают уровень громкости шума, машины подъезжают, открывают окна и включают музыку на всю катушку», — жалуются местные жители. Градуса веселья добавляют и бары: музыка звучит из окон как бы закрытых заведений, где-то диджеи выступали с балконов.

Выплеснувшаяся на улицы ночная жизнь заставила собственников квартир ностальгировать по барной эпохе. «Уровень дискомфорта для жителей повышен в 10 раз от того, когда люди находились внутри помещений. Так хоть музыка была в баре, теперь люди гудят, пьют, курят, танцуют, кричат — вакханалия полная», — сетует Василий Правдин.

Замечания, сделанные гуляющим, не возымели успеха. По словам жителей, привлечь полицию тоже оказалось не так просто. «За пятницу я позвонила в полицию 20 раз и оставила 4 жалобы на бездействие, в субботу — примерно столько же. Но после видео, разошедшегося в сетях, решили, что надо приехать», — рассказывает Светлана.

«Мы с другом ходили, снимали на видео, просили сделать потише и убрать машину. Нам говорили: «Вам что, больше всех надо?» или предлагали голову свернуть — в нецензурной форме», — добавляет Василий Правдин. Прибывший через несколько часов наряд полиции не слишком преуспел в наведении порядка. «Просто записывали номера машин, которые стояли на тротуаре, делали замечания. Пробыли примерно до полтретьего, потом приехали машина ППС, кого-то забрали», — рассказывает активист.

Сами полицейские отчитались о рейде, который проводили в ночь с субботы на воскресенье, уже в понедельник утром. Нарушения нашли в пяти заведениях, двое барменов получили протоколы за продажу выпивки несовершеннолетним. В третьем нашли под сотню бутылок нелегального алкоголя, в четвертом и пятом — нарушались санитарные нормы. Кроме того, в одном из этих заведений «заодно» нашли компанию, злоупотреблявшую чем-то покрепче спиртного. Роспотребнадзор подписал определение о приостановлении деятельности двух заведений — каких, не сообщается.

Также полицейские навестили круглосуточный магазин, в котором шла бойкая торговля. После визита сотрудников продавать было нечего — изъяли около 500 бутылок со спиртным. «В отдел полиции доставлен 21 правонарушитель: 9 человек за употребление алкоголя в неположенном месте, 7 — за мелкое хулиганство и 5 человек — упомянутая компания наркоманов. Оценивая результаты профилактического рейда, полиция Центрального района решила проводить такие мероприятия на постоянной основе», — подытожили в полиции.

Но жители усилиями правоохранительных органов не слишком довольны. «Это была точечная работа — останавливались у отдельных скоплений людей и заведений. Когда полиция отъезжала, музыка из машин и танцы возобновлялись», — подчеркивает Ольга Устян. С воскресенья на понедельник гулянья велись уже с меньшим размахом, но, скорее, потому, что петербуржцы решили выспаться перед рабочей неделей, а туристы выходного дня вернулись домой.

«Мы поняли, что большого эффекта от вызова полиции нет, думаем, что можем сделать», — заключает активистка.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Противостояние барменов и рестораторов с владельцами жилья на улице Рубинштейна разгорелось в 2018 году, когда из-за чемпионата мира по футболу число заведений сильно увеличилось. Нарекания вызывали громкая музыка в ночное время, шум, который устраивают пьяные посетители, курение под окнами. Союзника собственники квартир нашли в лице Роспотребнадзора. После проверок которого ряд баров оказались вне закона — но продолжили работать, сменив юрлица. Страсти накалились весной и летом 2019 года: во время вечеринки юридического форума жители высказали протест, разместив на балконах баннеры и растяжкки. Также без столкновений не обошелся фестиваль стендапа. Власти Петербурга предложили сторонам поискать компромисс и заключить «общественный договор». Но диалоги не привели к примирению.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Random_spb
Если ночные заведения располагаются на ЖИЛОЙ и некогда респектабельной улице и тиранят местных жителей - то нафик такие заведения.
Почему в Москве на Никольской такую вакханалию невозможно представить? А в Питере абсолютная импотенция во всем.
Разве что пикетчиков с картонками у Гостинки в автозаки мгновенно винтить научились!
Если было бы желание города прекратить этот шум, за одни выходные прекратили бы, просто разрешив заведениям работать. Гораздо эффективнее изолировать желающих по 50-100 человек внутри помещений, чем собирать их толпой в 500-1000 на улице.

Но никто не станет легализовать кафе, ведь приезжать с проверками, каждую неделю - это же намного выгоднее))
petrowich
Проблема должна решаться расселением коммуналок с брюзжащими старухами и "активистами" за КАД. В городе должна быть ночная жизнь. Конечно, это не повод парковаться на тротуарах. Пока работает метро и проводятся "всенародные" голосования, про социальное дистанцирование на Рубике лучше не заикаться.
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