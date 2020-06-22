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22.06.2020 09:18
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Полиция провела ночь на улице Рубинштейна. Как результат - сотни изъятых бутылок, десятки задержанных и желание приехать еще

Призывы жителей улицы Рубинштейна нашли отклик в рабочем графике полицейских Центрального района Петербурга. Результат оценили сами сотрудники, они готовы приехать еще.

Как сообщают в МВД 22 июня, рейд с участием сотрудников Роспотребнадзора прошел накануне ночью, полицейские приехали в начале воскресного вечера и застали все стадии тусовки, закончив работу к пяти утра.

ГУ МВД по СПб и ЛО.

Нарушения нашли в пяти заведениях, двое барменов получили протоколы за продажу выпивки несовершеннолетним. В третьем нашли под сотню бутылок нелегального алкоголя, в четвертом и пятом - нарушались санитарные нормы. Кроме того, в одном из этих заведений «заодно» нашли компанию, злоупотреблявшую чем-то покрепче спиртного. Роспотребнадзор подписал определение о приостановлении деятельности двух заведений.

Также навестили круглосуточный магазин, в котором шла бойкая торговля запрещенным. После визита сотрудников продавать было нечего - изъяли около 500 бутылок со спиртным.

«В отдел полиции доставлен 21 правонарушитель: 9 человек за употребление алкоголя в неположенном месте, 7 - за мелкое хулиганство и 5 человек - упомянутая компания наркоманов. Оценивая результаты профилактического рейда, полиция Центрального района решила проводить такие мероприятия на постоянной основе», - подытожили в полиции.

Видео с улицы Рубинштейна показала не только полиция, еще в субботу вид главной ресторанной улицы города транслировала «Фонтанка». Несмотря на все еще действующий запрет на работу баров и массовые сборы, Рубинштейна ушла в «бешеный рейв».

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
А за что магазины-нарушители и бары платят местной полиции? Придётся сегодня же вернуть всё изъятое и извиниться.
mailbrd
Под Вантовым мостом в саду "Спартак" такие сходки каждый день. Может быть полиция разберется с этим тоже? Ездят по газону на машинах, шашлыки, распитие алкоголя.
AceMentura
Блин, всё веселье испортили...алконавтам.
Наконец-то меры, будем надеятся не единоразовые
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