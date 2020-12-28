Петербург поучаствует в создании единого мусорного оператора с Ленобластью. Смольный получит 25%

Как сообщает пресс-служба Смольного 28 декабря, начальный уставной капитал нового акционерного общества составит 99,99 млн рублей. Доля Санкт-Петербурга в уставном капитале составит 25%. Напомним, накануне стало известно , что организация будет называться «Невский экологический оператор», и у Ленинградской области будет 25% плюс одна акция. Двумя другими участниками станут дочерние предприятия ПАО «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ». Деятельность оператора будет связана с раздельным сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об участии города в создании оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Накануне то же самое сделал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как говорится в сообщении, финансировать проекты оператор будет за счет выручки и кредитных ресурсов.

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества, с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами». Оно также примет участие в конкурсе на статус регионального оператора в Санкт-Петербурге, а в его состав войдут ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Создание общества планируется завершить до конца 2020 года.

В Петербурге уже есть региональный оператор, по крайней мере, для северной половины города. Это ГУП «МПБО-2»; однако 28 декабря стало известно, что он временно закрывает с 2021 года свои площадки в Янино и на Волхонском щоссе для приема отходов.

В большинстве регионов реформа обращения с отходами стартовала в 2019 году, было выбрано около 250 компаний, которые должны стать региональными операторами. В отношении Петербурга, Москвы и Севастополя Госдума приняла специальный закон, который позволил отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.