Новая мутация коронавируса в Великобритании не остановила трафик бизнес-джетов из России

Новый штамм коронавируса в Великобритании, который был обнаружен в выходные 19 и 20 декабря, вызвал опасения у властей сразу нескольких европейских стран, которые заявили о приостановке регулярного авиасообщения с архипелагом. Первой отозвалась Бельгия, которая 20 декабря отменила все авиарейсы и поезда в Великобританию. Следом за ней транспортное сообщение с Великобританией в тот же день отменили Италия и Австрия. С 21 декабря регулярное авиасообщение на время остановила Россия.
Несмотря на отмену регулярных авиарейсов, трафик бизнес-джетов уменьшился незначительно. Об этом говорят данные он-лайн трекера полётов Flightradar24. В период с полуночи 21 декабря до полуночи 25 декабря было выполнено восемь прямых рейсов между Москвой и Лондоном. Самый плотный трафик наблюдался в минувший понедельник, когда за сутки между аэропортами Фарнборо и Лутон с одной стороны и Внуково с другой было выполнено шесть рейсов. Среди них чартеры операторов Air Hamburg на Embraer Legacy 650E с регистрационным номером D-AIRZ и авиакомпании Charter Jets на Hawker 800XP с регистрацией LY-HCW.
По одному рейсу было выполнено во вторник и четверг, в том числе на самолёте частного владельца Dassault Falcon 8X с регистрацией G-GVOE из Станседа во Внуково. Все эти дни лондонские аэропорты продолжали принимать многочисленные чартеры бизнес-авиации из Европы и США. Одним из наиболее популярных направлений стала Рига, которая оставалась популярной и для бизнес-джетов из Москвы. Существует вероятность, что этот аэропорт использовался в качестве пересадки.
Можно сделать вывод, что с начала весны все «пандемическое» закрытие авиасообщения между РФ и другими странами мало повлияло на владельцев а и арендаторов личных самолетов. Они продолжают свободно перемещаться через вроде бы закрытые коронавирусом границы.