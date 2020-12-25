Новая мутация коронавируса в Великобритании не остановила трафик бизнес-джетов из России

Новый штамм коронавируса в Великобритании, который был обнаружен в выходные 19 и 20 декабря, вызвал опасения у властей сразу нескольких европейских стран, которые заявили о приостановке регулярного авиасообщения с архипелагом. Первой отозвалась Бельгия, которая 20 декабря отменила все авиарейсы и поезда в Великобританию. Следом за ней транспортное сообщение с Великобританией в тот же день отменили Италия и Австрия. С 21 декабря регулярное авиасообщение на время остановила Россия.

Несмотря на отмену регулярных авиарейсов, трафик бизнес-джетов уменьшился незначительно. Об этом говорят данные он-лайн трекера полётов Flightradar24. В период с полуночи 21 декабря до полуночи 25 декабря было выполнено восемь прямых рейсов между Москвой и Лондоном. Самый плотный трафик наблюдался в минувший понедельник, когда за сутки между аэропортами Фарнборо и Лутон с одной стороны и Внуково с другой было выполнено шесть рейсов. Среди них чартеры операторов Air Hamburg на Embraer Legacy 650E с регистрационным номером D-AIRZ и авиакомпании Charter Jets на Hawker 800XP с регистрацией LY-HCW.