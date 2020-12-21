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Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
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Россия закрывает авиасообщение с Великобританией

Россия с полуночи закрывает авиасообщение с Великобританией, в которой распространяется новый штамм коронавируса. Об этом 21 декабря сообщает оперативный штаб.

Новость дополняется.

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Комментарии (1)

spb7771250
Когда же это закончится-то, в конце концов...
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