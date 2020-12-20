Авиасообщение с Великобританией закрывают более десяти стран. Германия собирает совещание из-за нового штамма коронавируса

Страны по всему миру прекращают авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса. К вечеру 20 декабря к этому решению присоединились более десяти государств.



О прекращении сообщения с Британией к этим минутам сообщили Бельгия, Болгария, Германия, Ирландия, Нидерланды, Франция, Швеция, Италия, Латвия, Эстония, Сальвадор и Израиль. В российском оперштабе по борьбе с инфекцией ранее заявили, что решений по закрытию авиасообщения между Россией и Великобританией пока нет, «ситуация находится на контроле».

