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Авиасообщение с Великобританией закрывают более десяти стран. Германия собирает совещание из-за нового штамма коронавируса

Страны по всему миру прекращают авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса. К вечеру 20 декабря к этому решению присоединились более десяти государств.

О прекращении сообщения с Британией к этим минутам сообщили Бельгия, Болгария, Германия, Ирландия, Нидерланды, Франция, Швеция, Италия, Латвия, Эстония, Сальвадор и Израиль. В российском оперштабе по борьбе с инфекцией ранее заявили, что решений по закрытию авиасообщения между Россией и Великобританией пока нет, «ситуация находится на контроле».

Причем новый штамм коронавируса уже обнаружен не только в Великобритании, но также в Италии, Дании, Австралии и Нидерландах. Германия созывает завтра в Брюсселе антикризисное совещание по мутации COVID-19.

Напомним, об обнаруженном новом штамме вируса в Великобритании официально заявили в середине декабря — именно этим объяснялось введение самого высокого уровня ограничений. Главврач Великобритании Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса имеет более высокую скорость распространения. Премьер-министр Борис Джонсон уточнил, что он может быть на 70% заразнее обычного вируса. Сведений о повышенной опасности с точки зрения смертности пока нет. Новый штамм уже изучает ВОЗ.

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Комментарии (5)

264515451
Сколько ещё супер мутаций ждём? Кстати, интересно, совершенно случайно, не окажется ли что наша вакцина действенной от всех уже существующих и будущих разновидностей ковидушки?)))
virusanet
хотели брэксит, получите по полной.
страшна эвропа в гневе.

хе-хе.
hal9000
Опять вакцину..опять бабки..ждать прибыль..через пол года по новой мутация новая вакцина ждешь прибыль ...
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