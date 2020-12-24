Государственная дума приняла в первом чтении серию поправок депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина, которые касаются массовых уличных мероприятий. Так, в несколько раз был увеличен штраф за неповиновение силовикам на митингах. Впредь штрафы составят до 4 тысяч рублей, или 120 часов ареста. Повторное нарушение — до 20 тысяч штрафа.

«В настоящий момент ответственность за это правонарушение составляет от 500 до 1000 рублей, что, конечно же, не соответствует ни общественному вреду, ни общественной опасности содеянного. Зачастую от выполнения законных требований зависит и жизнь, и здоровье других граждан», — сказал 24 декабря с трибуны Госдумы Дмитрий Вяткин. Трансляция заседания идёт на сайте парламента.

Фото: скриншот сайта Госдумы

Одновременно приняты поправки, которые вводят штраф до 30 тысяч рублей за незаконное использование на митингах символики журналистов.

«Это ответственность для тех лиц, которые не являются журналистами, но которые под них пытаются мимикрировать с целью избежать ответственности. С целью попасть под отдельные, особые отношения. Такие случаи бывали. Ответственность не для журналистов, а для тех, кто под них мимикрирует», — утверждал с трибуны автор Вяткин.

Вид и описание специального знака для журналистов устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Кроме того, введены штрафы за финансирование митинга вопреки запретам — от 10 до 20 тысяч рублей, или до 50 часов обязательных работ для граждан. Для должностных лиц спонсирование нелегальной акции обернётся штрафом от 70 до 200 тысяч рублей.

Представители КПРФ поинтересовались у Вяткина: «А если коммунисты Кубы решат помочь товарищам на территории РФ?» — «Это незаконно, а указание на недопустимость такой практики — это нормально», — ответил коммунистам Вяткин.



В свою очередь, депутат от КПРФ Алексей Куринный возмутился, что все «репрессивные законы Вяткина» были рассмотрены в короткие сроки, и призвал руководство парламента «открыть тайну», почему это важнее законопроектов по здравоохранению.

«Это не вопрос по существу. Потому что сегодня мы сформировали повестку и приняли решение. Потому что перед этим Совет Госдумы включил их [законопроекты Вяткина] в состав предлагаемого порядка. Вяткин-то здесь при чём? Он автор закона. Комитет рассмотрел. Дальше Вяткин отвечает на вопросы по существу. А что касается регламента и технорм, это вопрос к нам ко всем», — ответил недовольным спикер Вячеслав Володин.

Поправки Вяткина поступили в Госдуму в конце ноября. Накануне Госдума легализовала другую его инициативу, прохождение которой заняло вообще всего неделю. По предложению Дмитрия Вяткина введена уголовная ответственность за «создание угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан», а также «угрозы уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц» в случае блокирования транспортных магистралей.



Ранее в первом чтении Госдума увеличила в пять раз (до 50 000 рублей) штрафы за раскрытие личности силовиков. Эту инициативу Вяткин внёс вместе с коллегой по «Единой России» Василием Пискарёвым.

В мае 2020 года Дмитрий Вяткин выступил автором законопроекта, который позволяет проводить выборы в удалённом режиме. Тогда он заверял «Фонтанку», что это не связано с тем, что оппозиция называет «фальсификациями».