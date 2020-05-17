- Дмитрий Фёдорович, вы предложили предусмотреть в законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» возможность переноса выборов губернаторов из-за режима повышенной готовности и режима ЧС. В сентябре, в том числе, должны пройти выборы губернатора Ленобласти. Допустим, эпидемия не уйдёт. Кто и как будет переносить выборы?



- Для этого вам нужно обратить внимание на 98-о ФЗ. Он вступил в силу 1 апреля этого года. Там чётко сказано, что день голосования на выборах может переноситься решением Центральной избирательной комиссии.



- Выборы должны быть назначены в июне?



- Скорее всего, они будут назначены в начале июня. Поэтому, чтобы предусмотреть все возможные варианты решения тех, или иных проблем, возникающих при соблюдении режима изоляции, при ограничениях при передвижении, при нахождении достаточно большого количества граждан на карантине, на обсервации, тех, кто работает в медицинских учреждениях, они же тоже на изоляции. Работа, сон, работа. Естественно, если такой режим сохранится на день голосования, предположим это, то нужны определённые меры по тому, чтобы обеспечить всем таким гражданам право голосовать. Сейчас право граждан на передвижение ограничено в соответствии с федеральным законом, по предписанию Роспотребнадзора, либо по решению органов госвласти субъектов РФ, для граждан введены определённые ограничения их прав. Право на передвижение. Но мы же не лишаем их права голосовать! Значит, мы должны им обеспечить возможность использовать любые способы и формы голосования, которые мы упомянули в законе. Но это не значит, что они будут введены однозначно, и уже точно будут заменять основную форму голосования на избирательных участках при помощи бумажного бюллетеня.



- А именно это и вызывает большинство вопросов…



- Отмена классического голосования вообще не предполагалась! Моделировать ситуации и как чего будет, я не готов. Смотри 4 статью 98-ФЗ.



- Пандемия, она как приходит, так и уходит. Если осенние выборы в июне решат провести с использованием вашего удалённого голосования, а причина решения к сентябрю уходит, то какой смысл в нововведениях?



- Я не понимаю, о чём вы говорите. В законе от 1 апреля вводится новая статья. При введении режима повышенной готовности или ЧС в соответствии с законом о защите населения на территории ЧС природного и техногенного характера, если должны быть назначены выборы в соответствии со сроками, голосование может быть отложено. Если это территория одного муниципального образования, то решение принимает избирательная комиссия субъекта федерации. Если особые режимы действуют на территории всего субъекта, то уже только ЦИК принимает решение о переносе выборов по мотивированному решению избиркома региона.



- С переносом разобрались. Вы мне про удалённое голосование ответьте. Как его отменить, если вирусные угрозы уйдут?



- Откладывание даты голосования – крайняя мера. Но мы-то считаем, что выборы надо проводить. А для этого надо обеспечить всем гражданам, в том числе тем, кто соблюдает определённые меры самоизоляции и не может прибыть на избирательный участок, возможность проголосовать. И мы предложили использовать не новые, а уже опробованные методы. Мы велосипед, прости господи, не изобретаем! Мы ничего нового не вводим! У нас уже опробованы иные формы голосования, кроме как личный приход к урнам. У нас есть система «мобильный избиратель». Она уже применялась. У нас была апробирована система голосования на цифровых избирательных участках. У нас апробирована система дистанционного электронного голосования. И у нас допускалось проведение голосования по почте. Был временный порядок. Он был принят ещё 5 октября 2011 года. Все эти виды голосования в порядке эксперимента проводились только на уровне субъектов. Либо на территориях одного субъекта. Например, дистанционное электронное голосование проходило только в трёх избирательных округах по выборам в Мосгордуму. Цифровые избирательные участки тоже открывались только в Москве. Но на них могли проголосовать граждане, которые зарегистрированы в качестве избирателей в других субъектах. Находясь в Москве, они голосовали как бы у себя. На своих выборах, там, где они имеют постоянную регистрацию. Естественно, все эти формы голосования не будут заменять целиком и полностью основную форму голосования: прийти на участок, заполнить бюллетень опустить его в урну.



- То есть насчёт алгоритмов действий не к вам, а к Памфиловой в ЦИК обращаться?



- Конечно. Мы просто расширяем в законе возможности для волеизъявления граждан в случае, если где-то такая ситуация сложится.



- Увеличение сроков для проведения досрочного голосования тоже ради нашего же блага в условиях вирусных угроз?



- Конечно. И досрочное голосование у нас уже применялось, в том числе, и на выборах президента. Мы сроки меняем по досрочке, потому что теперь получается у нас три вида досрочного голосования. Досрочное в населённых пунктах, где нет помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено или невозможно. Представим себе населённый пункт, который закрыли на карантин. Понятно, что это касается небольшого населённого пункта. Например, населённый пункт в составе сельского поселения. Участок избирательный там не открывается. Он есть в соседнем населённом пункте. Может быть такое? Может. В этом случае им надо предоставить возможность, так сказать, проголосовать либо досрочно на участке, либо вне участка. Допустим, сохраняются решения о соблюдении мер социального дистанцирования. Будут пропускать на участок по три человека. А снаружи очередь. Не лучше ли дать людям возможность заранее прийти, и без очереди, чтобы не дышали друг на друга, люди воспользовались своим правом. И есть ещё один вариант: вне помещения для голосования. По недоступным населённым пунктам мы вводим досрочку за 15 дней до дня голосования, на участке – 10 дней, а вне участка – 7 дней.



- Пандемия ведь не только в России. Вы в законотворчестве ведь всегда учитываете иностранный опыт. В каких странах уже поменяли выборное законодательство под предлогом борьбы с коронавирусом?



- Сказать, что мы учитывали иностранный опыт… Мы не списывали с коллег. У нас всё-таки разная нормативная база. Но что касается иностранных примеров, то, по моим данным, на недавних выборах в Южной Корее, как раз в период пандемии, около 40% избирателей проголосовали по почте! У нас конечно столько не будет. Будет гораздо меньше. Стучу по деревяшке и надеюсь, что это вообще нам не пригодится, и все пойдут своими ногами на избирательные участки.



- Почему эти правила вы приняли без особого обсуждения в рамках одного заседания? Парламентская оппозиция была возмущена, что вы это всё провели поправками, а не отдельным законом.



- Почему быстро? По одной простой причине. Нам надо до назначения дат голосований, то есть до начала июня, чтобы закон был принят Советом Федерации и подписан президентом, был опубликован и вступил в силу. А у нас остались считанные недели. Тем более, что и Совет Федерации теперь реже собирается, и Государственная дума работает по изменённому графику заседаний. Надо успевать. Именно поэтому эти положения были проведены поправками. Если бы это вносилось отдельным законопроектом, то нужно было бы соблюдать требование обязательной двухмесячной рассылки. Понимаете? И всё, не успеваем. А в августе станет понятно, что где-то в субъектах придётся продлевать, или наоборот, вновь вводить отменённый ранее режим повышенной готовности. У нас должен быть в руках полный набор инструментов, чтобы обеспечить возможность голосования. И мы не собираемся принципиально или революционно менять подходы к организации голосования. Никто этого не собирается делать! Но с учётом ситуации у нас должны быть варианты.



- И всё же. Допустим, выборы назначены с возможностями удалённого и досрочного голосования вне избирательных участков, а пандемия ушла. Нет уже рисков распространения инфекции через скопления граждан. Как возможность голосовать через Интернет будет отыграна назад?



- Вы описали ситуацию, неверную с точки зрения закона… Начало отсчёта избирательной кампании – это начало отсчёта. И если ситуация потом потребует принятия тех, или иных мер, то именно ЦИК разработает соответствующие инструкции и решения. В соответствии уже с этими инструкциями и решениями будет обеспечена дополнительная возможность голосования. Дополнительная! Это не значит, что участки все позакрывают, а всех оставят голосовать из дома по Интернету. Дополнительная возможность использовать иные формы голосования при наличии технической возможности! Но если есть возможность их использовать, почему нужно отыгрывать назад? Просто больше людей придёт на участки! Поймите, эти новые нормы не императивны!



- Против вашего предложения выступила вся парламентская оппозиция. Я правильно понимаю, что в России только «Единую Россию» интересует возможность отменять выборы и делать голосование электронным?



- Этот вопрос надо задать коллегам. У них свои аргументы. У нас - свои. Я не согласен с их контраргументами.



- Их контраргументы предельно просты: новые способы голосования не поддаются контролю, а значит, это новые возможности для фальсификаций.



- Ни одного примера, каким образом можно осуществлять фальсификацию при дистанционных, или иных формах голосования, они не привели. Общие фразы.



- Коллега из КПРФ Валерий Рашкин прямо с трибуны заявил, что опыты с электронным голосованием доказали возможность неоднократного голосования…



- Они не привёл ни одного примера! Были случаи, когда народ при использовании системы «мобильный избиратель» пытался проголосовать несколько раз. Такие случаи единичны. Все виновные в произошедшем были привлечены к ответственности, в том числе уголовной.



- Как вы видите контроль за электронным голосованием?



- Если мы говорим о цифровых избирательных участках, то смотрите постановление ЦИК 223/1688-7 от 23 августа 2019 года. Там весь порядок осуществления наблюдения на таких участках в ходе проведения эксперимента в Москве 8 сентября 2019 года расписан чётко. Что касается дистанционного электронного голосования, то в соответствии с ФЗ от 19 мая 2019 года и закона города Москвы о проведении эксперимента, наблюдение осуществляется в соответствии с 68-ФЗ. То есть никаких изъятий из общего порядка наблюдения за выборами нет. То же самое. Наблюдатели при подведении итогов участвуют, следят и так далее.



- Электронное голосование могут обкатать при общероссийском голосовании за поправки Путина в Конституцию?



- Нет. Обсуждаемые поправки этого процесса не касаются. Такие решения относительно общероссийского голосования не приняты.



- Дмитрий Фёдорович, вы же видите негативную реакцию на эти ваши предложения. Не только парламентская оппозиция упрекает вас в подготовке новых механизмов для манипулирования итогами выборов…



- У одних коллеги и сограждан реакция негативная. А у других - позитивная. И как только начинаешь разговаривать, разъяснять и объяснять, что это связано с пандемией, что это не замена классических форм голосования, что сохраняются все виды наблюдения за процедурой, но самое главное, что это уже применялось, мнение меняется у критиков. Поверьте.



- Верить - это не про юридические нормы и законы. Граждане видят вашу поправку, и многим всё уже понятно. Мои коллеги и друзья прямо говорят, что власть в вашем лице таким образом пытается сохранить саму себя навсегда. Можете на это ответить?



- Мы не отменяем обычное голосование на участках. Его никто и не собирается отменять. Участок, бюллетень и урна были, есть и будут. Именно такое голосование было и будет основным видом голосования. А все, кто хотят выразить своё мнение относительно партий, их кандидатов, могут прийти на избирательные участки. В обычном порядке. А могут по собственной воле воспользоваться иными формами голосования. То, что мы приняли, это только если потребуется. Дай бог, чтобы у нас эпидемическая ситуация всё-таки была позитивной и летом и осенью.



- Вы так упорно уходите от эмоций после обвинения в подготовке фальсификаций почему?



- Я вам такой пример приведу. В законодательстве при подготовке и применении законов надо руководствоваться в первую очередь не эмоциями. Как показывает практика, если вдумчиво и нормально закон применять, оказывается, что эмоции были лишними. Пример. Закон о распространении заведомо ложной информации и ответственности за это. Сколько было негатива вылито на саму эту идею. И на авторов, в том числе на меня лично. Нас и стращали. И с вами мы разговаривали об этом 12 декабря 2018 года. В том числе и вы мне это всё высказывали, что это конец демократии, что начнётся произвол…



- Это были вопросы.



- Начался произвол? Нет. Надо вдумчиво, а не на эмоциях воспринимать законодательные решения. А эмоции - это эмоции. Пришли и ушли. А жизнь продолжается. Тут надо с холодной головой всё это делать. Что я и делаю, в том числе в этом спокойном разговоре с вами.



- Эмоции вызывает не отменённый принцип сменяемости власти. Новые правила проведения выборов, на ваш взгляд, не покушаются на конституционный принцип сменяемости власти?



- Один пример. Про сменяемость власти. Я уже в политической работе 20 лет. В 2000 году я избирался первый раз в ЗакС Челябинской области, был там самым молодым депутатом, председателем комитета (Дмитрий Вяткин вырос в семье многолетнего председателя Челябинского областного суда, в 2000 вошёл в предвыборный штаб Путина в Челябинске, в 2000 избрался в местный парламент, в 2007 в Госдуму. – Прим. ред.). И за 20 лет состав нашего челябинского парламента поменялся многократно! Пришли новые люди, кто-то уходит. В этом году выборы, и из старожилов там практически никого не останется. Наверное. Постоянно идёт обновление. Кто-то задерживается ни на один созыв. В Госдуме то же самое. Меняется до половины, а то и больше состава депутатов! Где несменяемость власти? Другой вопрос, что институты, которые установлены в Конституции 1993 года, должны быть стабильны, действовать стабильно. Если Госдума у нас работает с 1993 года, то все разговоры об упразднении этой палаты - это разрушение системы и посягательство на изменение конституционного строя. А новые лица придут. Куда мы денемся? Будут новые лица! Поверьте. Где тут несменяемость?



- А вы смотрите только на этом уровне? Попробуйте посмотреть чуть повыше. Чуть-чуть повыше.



- Всего вам доброго. До новых встреч.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

