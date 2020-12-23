В третьем и окончательном чтении депутаты Госдумы приняли поправки Дмитрия Вяткина в 267-ю статью УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»). Об этом 23 декабря сообщает сайт парламента.



Документ вводит ответственность не только за тяжкие последствия или смерть в результате «блокирования транспортных коммуникаций» (до десяти лет лишения свободы, если погибли двое и больше лиц), но и за причинение лёгкого вреда (до двух лет лишения свободы) и вреда средней тяжести (до трёх лет лишения свободы). Появляется и санкция за причинение крупного ущерба — до четырёх лет тюрьмы. Крупным ущерб считается, если его сумма превышает 1 миллион рублей.

