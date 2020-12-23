В третьем и окончательном чтении депутаты Госдумы приняли поправки Дмитрия Вяткина в 267-ю статью УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»). Об этом 23 декабря сообщает сайт парламента.
Документ вводит ответственность не только за тяжкие последствия или смерть в результате «блокирования транспортных коммуникаций» (до десяти лет лишения свободы, если погибли двое и больше лиц), но и за причинение лёгкого вреда (до двух лет лишения свободы) и вреда средней тяжести (до трёх лет лишения свободы). Появляется и санкция за причинение крупного ущерба — до четырёх лет тюрьмы. Крупным ущерб считается, если его сумма превышает 1 миллион рублей.
Помимо градаций наказания за разные виды последствий здоровью граждан, в 27-ю статью УК вводится ответственность за «создание угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозы уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц» — до года лишения свободы.
В обоснование нововведений Дмитрий Вяткин в том числе ссылается на вопросы безопасности и медицинского обеспечения.
«Следует отметить, что бесперебойное функционирование путей сообщений и улично-дорожной сети является жизненно важным условием, напрямую затрагивающим вопросы жизни, здоровья и безопасности граждан, а также сохранности имущества, в том числе в связи с обеспечением работы экстренных служб (скорой помощи, полиции, МЧС и других служб)», — сказано в пояснительной записке к документу.
С момента внесения документа в Госдуму до его принятия в окончательном, третьем чтении прошла всего неделя.