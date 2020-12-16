Депутат Госдумы от «Единой России», первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внёс в парламент законопроект, который увеличивает ответственность за перекрытие транспортных магистралей. Документ опубликован в базе Госдумы в среду 16 декабря.



Вяткин предлагает изменить статью 267 УК РФ, дополнив её ответственностью не только за фактическое наступление вреда после перекрытия транспортных магистралей, но и даже в том случае, если эти деяния лишь «создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан».



Создание «угроз» Вяткин расценивает в штраф до трёхсот тысяч рублей, или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Вводится ответственность за причинение лёгкого вреда здоровью — до 500 тысяч штрафа, или до двух лет тюрьмы. За среднюю тяжесть здоровью или причинение крупного ущерба единорос Вяткин предлагает штрафовать до 600 тысяч рублей или сажать на три года. «Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей», — отмечает законодатель.



«Следует отметить, что бесперебойное функционирование путей сообщений и улично-дорожной сети является жизненно-важным условием, напрямую затрагивающим вопросы жизни, здоровья и безопасности граждан, а также сохранности имущества, в том числе в связи с обеспечением работы экстренных служб», — пишет депутат в пояснительной записке.

Стоит отметить, что в текущую осеннюю сессию Госдумы Дмитрий Вяткин отметился уже законопроектами о десятикратном увеличении штрафов за раскрытие личности силовиков, о запрете на публикацию данных об имуществе и частной жизни сотрудников правоохранительных органов, законопроект, который приравнивает серии одиночных пикетов к массовым акциям, законопроект про два года тюрьмы за клевету в Интернете, «а также в отношении нескольких неопределенных лиц», и другими законодательными инициативами, регулирующими ответственность за работы с общественно-важной информацией и за публичные акции.

