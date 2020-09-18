«Единая Россия» предлагает в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие личности силовиков
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и Василий Пискарёв внесли поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которая в десять раз увеличивает штрафы за «Разглашение информации с ограниченным доступом». Проект закона опубликован на сайте Госдумы 18 сентября.
На данный момент раскрытие личности силовиков наказывается штрафом от пятисот до тысячи рублей для граждан и от четырёх до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Пискарёв и Вяткин предлагают увеличить штрафы до 10 000 и 50 000 соответственно.
Увеличение штрафа «позволит эффективно бороться с соответствующими правонарушениями, повысит эффективность превентивной функции КоАП России и укрепит общественный порядок», пишут авторы инициативы в пояснительной записке.
Необходимость перемен прямым текстом объясняется участившимися утечками информации.
«Увеличение случаев несанкционированного разглашения информации ограниченного доступа (например, персональных данных сотрудников правоохранительных органов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» гражданами и должностными лицами, которые получили доступ к ней в связи с исполнением ими служебных или профессиональных обязанностей», — утверждают Вяткин и Пискарёв без конкретных цифр масштабов этих утечек.
Единороссы уверены, что «незаконное разглашение защищаемой информации и последующее ее размещение в открытом доступе наносит значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства».
Деанонимизация силовиков стала заметна в Интернете после разгонов протестов в Москве летом 2019 года. В Сети стали появляться персональные данные сотрудников МВД, которые принимали участие в разгонах оппозиционных акций.