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18.09.2020 16:18
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«Единая Россия» предлагает в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие личности силовиков

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и Василий Пискарёв внесли поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которая в десять раз увеличивает штрафы за «Разглашение информации с ограниченным доступом». Проект закона опубликован на сайте Госдумы 18 сентября.

На данный момент раскрытие личности силовиков наказывается штрафом от пятисот до тысячи рублей для граждан и от четырёх до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Пискарёв и Вяткин предлагают увеличить штрафы до 10 000 и 50 000 соответственно.

Увеличение штрафа «позволит эффективно бороться с соответствующими правонарушениями, повысит эффективность превентивной функции КоАП России и укрепит общественный порядок», пишут авторы инициативы в пояснительной записке.

Необходимость перемен прямым текстом объясняется участившимися утечками информации.

«Увеличение случаев несанкционированного разглашения информации ограниченного доступа (например, персональных данных сотрудников правоохранительных органов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» гражданами и должностными лицами, которые получили доступ к ней в связи с исполнением ими служебных или профессиональных обязанностей», — утверждают Вяткин и Пискарёв без конкретных цифр масштабов этих утечек.

Единороссы уверены, что «незаконное разглашение защищаемой информации и последующее ее размещение в открытом доступе наносит значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства».

Деанонимизация силовиков стала заметна в Интернете после разгонов протестов в Москве летом 2019 года. В Сети стали появляться персональные данные сотрудников МВД, которые принимали участие в разгонах оппозиционных акций.

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Комментарии (6)

Kot Piter
А они не пробовали работать ТАК, что бы было не страшно об этом открыто рассказать?!!!
Nationalverrater_2
таких пугливых полицейских нужно гнать - это профнепригодность - если они бояться сказать , кто они есть. Не говоря о том , что они по закону обязаны представляться, показывать ксиву и носить жетон, а не прятать трусливо рожу за балаклавой
Winston Smith
За раскрытие личностей гестаповцев и тонтонмакутов тоже наказывали.
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