«Единая Россия» предлагает в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие личности силовиков

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и Василий Пискарёв внесли поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которая в десять раз увеличивает штрафы за «Разглашение информации с ограниченным доступом». Проект закона опубликован на сайте Госдумы 18 сентября.



На данный момент раскрытие личности силовиков наказывается штрафом от пятисот до тысячи рублей для граждан и от четырёх до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Пискарёв и Вяткин предлагают увеличить штрафы до 10 000 и 50 000 соответственно.