«Британскую» мутацию коронавируса впервые обнаружили в ЮАР ещё в октябре

Выявленный в Великобритании мутировавший вариант коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР в начале октября. Об этом говорится в заявлении управления по охране общественного здоровья.

Как сообщает 24 декабря РИА Новости, согласно заявлению, новый вариант получил название 501.V2. Его впервые обнаружили в Бухте Нельсона Манделы в ЮАР в начале октября, но есть предположения, что он начал распространяться ещё в конце августа.

Быстрое распространение нового варианта коронавируса в Южной Африке может быть признаком его заразности, но эти данные пока не подтверждены. Также неизвестно, как проходит заболевание и будет ли действовать вакцина на новую мутацию вируса. «Мы исследуем этот новый вариант SARS-CoV-2, который возник в Южной Африке. Вирусы часто мутируют. Наша приоритетная задача — оценить потенциальный риск, который может вызвать этот вариант. <…> Лучший способ остановить инфекцию — придерживаться правил: мыть руки, носить маску и соблюдать дистанцию с другими людьми», — заявила доктор Сюзан Хопкинс из управления по охране общественного здоровья.