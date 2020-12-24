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«Британскую» мутацию коронавируса впервые обнаружили в ЮАР ещё в октябре

Выявленный в Великобритании мутировавший вариант коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР в начале октября. Об этом говорится в заявлении управления по охране общественного здоровья.

Как сообщает 24 декабря РИА Новости, согласно заявлению, новый вариант получил название 501.V2. Его впервые обнаружили в Бухте Нельсона Манделы в ЮАР в начале октября, но есть предположения, что он начал распространяться ещё в конце августа.

Быстрое распространение нового варианта коронавируса в Южной Африке может быть признаком его заразности, но эти данные пока не подтверждены. Также неизвестно, как проходит заболевание и будет ли действовать вакцина на новую мутацию вируса. «Мы исследуем этот новый вариант SARS-CoV-2, который возник в Южной Африке. Вирусы часто мутируют. Наша приоритетная задача — оценить потенциальный риск, который может вызвать этот вариант. <…> Лучший способ остановить инфекцию — придерживаться правил: мыть руки, носить маску и соблюдать дистанцию с другими людьми», — заявила доктор Сюзан Хопкинс из управления по охране общественного здоровья.

Вчера министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране нашли ещё один более заразный вариант коронавируса, завезённый из ЮАР. Согласно заявлению, оба инфицированных контактировали с людьми, прибывшими из африканской страны. Британия ввела ограничения для поездок в ЮАР и обязательный двухнедельный карантин для тех, кто приехал оттуда и для контактировавших с ними.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет. Многие страны закрыли авиасообщение с Великобританией.

В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса.


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Комментарии (1)

DEMOMON
Ваще пофиг чё у них там происходит.
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