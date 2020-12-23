В Великобритании обнаружили ещё один более заразный вариант коронавируса. Он «приехал» из ЮАР

В Великобритании выявили два случая нового штамма коронавируса. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил секретарь минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

«Мы обнаружили два случая еще одного нового варианта коронавируса, — цитирует его Reuters. — Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, поскольку он еще более легко передаётся и, похоже, мутировал дальше, чем (первый) новый вариант, обнаруженный в Великобритании».

По словам представителя минздрава, новая вариация коронавируса была выявлена у двух людей, прилетевших из ЮАР. Они изолированы, а Великобритания вводит ограничения на поездки из Южной Африки.