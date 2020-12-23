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В Великобритании обнаружили ещё один более заразный вариант коронавируса. Он «приехал» из ЮАР

В Великобритании выявили два случая нового штамма коронавируса. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил секретарь минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

«Мы обнаружили два случая еще одного нового варианта коронавируса, — цитирует его Reuters. — Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, поскольку он еще более легко передаётся и, похоже, мутировал дальше, чем (первый) новый вариант, обнаруженный в Великобритании».

По словам представителя минздрава, новая вариация коронавируса была выявлена у двух людей, прилетевших из ЮАР. Они изолированы, а Великобритания вводит ограничения на поездки из Южной Африки.

Более того, отметил Хэнкок, любой, кто был в Южной Африке в последние две недели, и любой, кто находился в тесном контакте с кем-то, кто побывал там за последние две недели, должен немедленно самоизолироваться.

Тот вариант коронавируса, о котором Великобритания рассказала 14 декабря, стал причиной закрытия авиасообщения с Великобританией некоторыми европейскими странами.

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Комментарии (2)

Vurgagain
Я другому удивляюсь - как они еще не запутались в этих "модификациях"??? Кроме , зевоты - ничего не вызывает.
мухомор
какое-то это уже ралли с новыми штамами, неизвестно более опасными или нет.
год ничего не было, а если и было то незначительно и вот тебе под конец года стали вылупляться один за другим. смешно же.
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