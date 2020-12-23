Роспотребнадзор разработал рекомендации для новогодних праздников

Скриншот с трансляции на «Россия 24»

В Роспотребнадзоре разработали специальные методические рекомендации для новогодних праздников. Станут ли какие-то из них обязательными, решат в регионах. Об этом на брифинге в среду, 23 декабря, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Праздничные мероприятия, как считают в Роспотребнадзоре, будет более безопасно проводить на открытом воздухе, а не в помещении. При этом количество участников организованных и массовых уличных мероприятий рекомендуется сократить до 50 человек. «То есть если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим», — отметила Попова.

Катки и горки должны работать, чтобы россияне могли отдохнуть на свежем воздухе и получить удовольствие, но работа аттракционов и спортивных сооружений должна быть организована таким образом, «чтобы люди не контактировали между собой до расстояния заражения». Посетители не должны толпиться и тесно контактировать в раздевалках, очередях или на самом аттракционе, нужно, чтобы соблюдалась социальная дистанция. В общественном транспорте ведомство рекомендует чаще проводить дезинфекционные мероприятия и проверки соблюдения масочного режима. В торговых центрах и магазинах — ежедневно проводить дополнительные уборки с дезинфекцией в течение рабочего дня и обязательно — после. Фуд-кортам рекомендуют каждые три часа делать перерыв на дезинфекцию. Санаториям и гостиницам рекомендуется усилить дезинфекционный режим, регулярно проводить влажную уборку, а после выезда гостей обрабатывать номера парогенератором и спецсредствами. Все мероприятия также лучше проводить на улице. Ведомство также разработало дополнительные рекомендации для туристической отрасли.

Как подчеркнула Попова, эти меры носят рекомендательный характер, в каждом субъекте их будут интерпретировать исходя из ситуации. «Будут они обязательными, не будут, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации на каждой территории. Но если это становится требованием, это, безусловно, нужно исполнять неукоснительно», — сказала она. В Петербурге, напомним, на новогодние праздники ввели куда более жесткие ограничения.