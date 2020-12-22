Владимир Путин разрешил приватизировать «Первый канал». Доля государства снизится до 34%

Кроме того, АО «Первый канал» исключено из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, и государство откажется от мажоритарной доли в нём. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин накануне.

За счёт допэмиссии и реализации акций частным компаниям предполагается сократить долю государства с 51% до 34%, следует из документа. Перечень негосударственных акционеров должен быть определён в течение трёх месяцев.

Тем не менее, РФ получит «золотую акцию», оставив за собой право на управление главным телеканалом страны. Также правительство и негосударственные совладельцы определят порядок руководства «Первым» и распоряжения его акциями.