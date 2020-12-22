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Владимир Путин разрешил приватизировать «Первый канал». Доля государства снизится до 34%

Кроме того, АО «Первый канал» исключено из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, и государство откажется от мажоритарной доли в нём. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин накануне.

За счёт допэмиссии и реализации акций частным компаниям предполагается сократить долю государства с 51% до 34%, следует из документа. Перечень негосударственных акционеров должен быть определён в течение трёх месяцев.

Тем не менее, РФ получит «золотую акцию», оставив за собой право на управление главным телеканалом страны. Также правительство и негосударственные совладельцы определят порядок руководства «Первым» и распоряжения его акциями.

Такие действия, по мнению правительства, повысят финансовую устойчивость телеканала.

Сейчас 9,1% акций Первого канала принадлежат ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% − у ФГУП «ТТЦ Останкино». Владелец 20% проданных банком ВТБ в сентябре этого года акций неизвестен, и еще 29% принадлежат Национальной медиа группе.

Последние шесть лет «Первый канал» убыточен, по данным СПАРК. В 2018 году выручка «Первого канала» по РСБУ составила 32,8 млрд руб., убыток от продаж — 13,1 млрд руб., чистый убыток — 6,8 млрд руб. В 2019-м — выручка упала до 27 млрд, убыток сократился до 12,5 млрд, а чистый убыток — 3,9 млрд.

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Комментарии (8)

253499481
Если учесть, что владельцами пакетов являются НМГ и Роттенберг, купивший пакет у Абрамовича, то Владельцы НМГ, друзья Путина - Ковальчук, Тимченко, Фурсенко, решили, что председателю совета директоров НМГ Алине Кабаевой, тоже нужен свой пакет акций 1 канала, и тем самым сделать 1 канал частной лавочкой Путина.
264705871
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо. ...
USSR_forever
Так вот кто будет вести программу "Дом-3: нескончаемая бесконечность".... =))) 1-й канал убыточен? Не удивлён, понаберут "по объявлению". Брать надо молодых и "поджарых", тех кто "рубит фишку" как завлечь молодёжь к просмотрам - сегодня они все в интернет-сервисах зависли =))) И кстати ни разу не видел ни от Яндекса ни от Google рекламы 1-го канала в мобильном =))))) Хотя сегодня себя рекламируют там все, кому не лень.
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