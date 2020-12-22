Последний «Огонёк». Журнал с вековой историей выпускает последний номер перед неизвестностью

Редакция журнала «Огонёк» сообщает о «новогоднем сюрпризе» на страницах «Коммерсанта». Номер, вышедший 21 декабря, стал последним бумажным выпуском журнала, который подготовил нынешний состав его редакции. Через неделю выйдет и последний онлайн-номер.
Сотрудников «Огонька» известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома «Коммерсантъ», которому журнал принадлежит с 2009 года, говорится в сообщении. Дальнейшая судьба журнала, которому только что исполнился 121 год, пока не известна.
«За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы «совместного проживания» заботу искренне благодарим. Надеемся, что избавление от коллектива «Огонька» поможет Издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время, — ответили на решение руководства сотрудники редакции. — А с десятками тысяч лучших на свете читателей и верных друзей не прощаемся: в России, как известно, надо жить долго — еще встретимся!»
Еженедельный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал «Огонёк» издавался с 1899 года. Первый номер по новому стилю вышел как раз 21 декабря (9 декабря по старому) как приложение к газете «Биржевые ведомости». В советский период тираж журнала доходил до нескольких миллионов экземпляров.