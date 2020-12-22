Последний «Огонёк». Журнал с вековой историей выпускает последний номер перед неизвестностью

Редакция журнала «Огонёк» сообщает о «новогоднем сюрпризе» на страницах «Коммерсанта». Номер, вышедший 21 декабря, стал последним бумажным выпуском журнала, который подготовил нынешний состав его редакции. Через неделю выйдет и последний онлайн-номер.



Сотрудников «Огонька» известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома «Коммерсантъ», которому журнал принадлежит с 2009 года, говорится в сообщении. Дальнейшая судьба журнала, которому только что исполнился 121 год, пока не известна.