FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Навальный: На Любовь Соболь возбуждают уголовное дело после звонка в дверь предполагаемого отравителя из ФСБ

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь может стать фигуранткой уголовного дела. Какую статью вменяют девушке — неизвестно. Адвоката в ОВД Новокосино не пускают, сообщил вечером 21 декабря в твиттере глава ФБК (признан иностранным агентом - Прим.ред.) Алексей Навальный.

«[На]Любовь Соболь оформляют уголовное дело за то, что она звонила в дверь отравителю из ФСБ Кудрявцеву», — написал оппозиционер.

Ранее полиция задержала Соболь у дома Константина Кудрявцева, которого Навальный считает одним из своих отравителей. Несколько часов Любовь вела стрим из машины, припаркованной во дворе. Постепенно двор заполнили журналисты и полиция, после чего девушка решила выйти, так как, по ее мнению, ничего не нарушала. Тут же Соболь взяли под руки полицейские и завели в автозак, после чего отвезли в ОВД Новокосино якобы для полного установления личности.

В понедельник российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал разговор со своим возможным отравителем, в котором представился помощником секретаря Совбеза. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по отравлению Навального. В ФСБ уже назвали расследование провокацией.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Рита Архипова
Женщины месяцами жалуются на бывших, которые их преследуют и угрожают им и детям (и в итоге их убивают!!) - ноль реакции. Соболь один день посидела возле дома и позвонила в дверь - уголовное дело. Удивительная страна.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний