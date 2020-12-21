Навальный: На Любовь Соболь возбуждают уголовное дело после звонка в дверь предполагаемого отравителя из ФСБ

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь может стать фигуранткой уголовного дела. Какую статью вменяют девушке — неизвестно. Адвоката в ОВД Новокосино не пускают, сообщил вечером 21 декабря в твиттере глава ФБК (признан иностранным агентом - Прим.ред.) Алексей Навальный.
«[На]Любовь Соболь оформляют уголовное дело за то, что она звонила в дверь отравителю из ФСБ Кудрявцеву», — написал оппозиционер.
Ранее полиция задержала Соболь у дома Константина Кудрявцева, которого Навальный считает одним из своих отравителей. Несколько часов Любовь вела стрим из машины, припаркованной во дворе. Постепенно двор заполнили журналисты и полиция, после чего девушка решила выйти, так как, по ее мнению, ничего не нарушала. Тут же Соболь взяли под руки полицейские и завели в автозак, после чего отвезли в ОВД Новокосино якобы для полного установления личности.
В понедельник российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал разговор со своим возможным отравителем, в котором представился помощником секретаря Совбеза. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по отравлению Навального. В ФСБ уже назвали расследование провокацией.