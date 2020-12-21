Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) задержали вечером 21 декабря в Москве у дома Константина Кудрявцева, которого называют предполагаемым отравителем оппозиционера Алексея Навального. Несколько часов Любовь Соболь сидела в каршеринговой машине у его дома, а когда вышла, была взята под руки сотрудниками правоохранительных органов.
На опубликованных кадрах Соболь пытается объяснить полицейским, что они препятствуют работе журналиста. Тем не менее Любовь завели в автозак. Её провожала толпа корреспондентов.
Любовь Соболь вышла из машины и ее задержали. pic.twitter.com/Hkcrqvbfw2— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 21, 2020
В понедельник российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал разговор со своим возможным отравителем. Глава ФБК представился помощником секретаря Совбеза. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по отравлению Навального.
После публикации разговора Любовь Соболь с оператором приехала к дому Кудрявцева, чтобы с ним поговорить. Сотрудница ФБК настаивает, что ничего не нарушала. «Я как москвичка имею право гулять во дворе любого дома в Москве», — заявила она перед тем, как выйти из машины во двор, наполненный полицией.