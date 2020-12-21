Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) задержали вечером 21 декабря в Москве у дома Константина Кудрявцева, которого называют предполагаемым отравителем оппозиционера Алексея Навального. Несколько часов Любовь Соболь сидела в каршеринговой машине у его дома, а когда вышла, была взята под руки сотрудниками правоохранительных органов.

На опубликованных кадрах Соболь пытается объяснить полицейским, что они препятствуют работе журналиста. Тем не менее Любовь завели в автозак. Её провожала толпа корреспондентов.