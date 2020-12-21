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Полиция задержала сотрудницу ФБК Любовь Соболь у дома возможного отравителя Навального

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) задержали вечером 21 декабря в Москве у дома Константина Кудрявцева, которого называют предполагаемым отравителем оппозиционера Алексея Навального. Несколько часов Любовь Соболь сидела в каршеринговой машине у его дома, а когда вышла, была взята под руки сотрудниками правоохранительных органов.

На опубликованных кадрах Соболь пытается объяснить полицейским, что они препятствуют работе журналиста. Тем не менее Любовь завели в автозак. Её провожала толпа корреспондентов.

В понедельник российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал разговор со своим возможным отравителем. Глава ФБК представился помощником секретаря Совбеза. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по отравлению Навального.

После публикации разговора Любовь Соболь с оператором приехала к дому Кудрявцева, чтобы с ним поговорить. Сотрудница ФБК настаивает, что ничего не нарушала. «Я как москвичка имею право гулять во дворе любого дома в Москве», — заявила она перед тем, как выйти из машины во двор, наполненный полицией.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (60)

Kruger
Растревожились поварята, видимо цапануло хозяина не по детски.
Kruger
Думаете мнение Соловьева это истина в последней инстанции?
264641461
Шум, гам, ругань...Почему никто не задумывается о причине визита фрау Соболь к отравителю и убийце Кудрявцеву? Лично я рискну предположить, что были привезены экземпляры нижнего белья видных российских оппозиционеров для нанесения Новичка в район гульфика.
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